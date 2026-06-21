Blaga: Au plecat mulţi din PNL, s-a ales praful şi pulberea

Senatorul liberal Vasile Blaga a declarat că din PNL au plecat mulţi membri importanţi, dându-i ca exemple pe foștii președinți a formațiunii Călin Popescu Tăriceanu şi Ludovic Orban, şi a apreciat că după plecările acestora „s-a ales praful şi pulberea” de ei și proiectele lor.

Întrebat, înainte de a intra în sală pentru a participa la Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal despre boicotul unor colegi, Vasile Blaga a răspuns: „E dreptul lor dacă nu doresc să participe“.

„Au mai plecat din PNL pe rând mulţi. A plecat domnul Tăriceanu, care chiar reprezenta ceva în partid, a făcut ALDE, s-a ales praful şi pulberea. A plecat şi domnul Orban. Şi?“, a declarat Vasile Blaga.

El consideră că nu vor pleca mulţi membri din organizaţiile în care liderii au anunţat că nu îl susţin pe Ilie Bolojan.

Vasile Blaga a vorbit și despre acuzaţiile de „neoprogresism” și „userizare” a partidului după cooptarea în structurile de conducere ale PNL a Oanei Gheorghiu şi a lui Dragoş Pâslaru.

„Hai să fim serioşi. Orice se poate contesta“, a mai spus Vasile Blaga.

Declarația lui Vasile Blaga vine după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, că procesul de apropiere a PNL de modelul politic asociat USR se accentuează și capătă o formă organizatorică prin noua echipă de conducere propusă.

„Unii dintre noi au spus-o de luni de zile: USR-izarea PNL nu este o simplǎ acuzație, e un proces. Azi acel proces primește organigramă”, a acuzat Thuma.

El l-a menționat pe Dragoș Pîslaru, despre care a spus că în decembrie 2024 obținea un rezultat electoral modest în calitate de lider de partid și anunța atunci că își asumă responsabilitatea pentru eșec. „Pasul în spate pare că îl aduce direct în conducerea PNL”, a scris Thuma pe rețeaua de socializare.