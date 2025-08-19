Social Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc „Schimbarea la Față a Domnului”







Republica Moldova. Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 august, „Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos”. Aceasta fiind cunoscută în tradiția populară și sub denumirile de „Probajiile”, „Preobrajenia” sau „Probojenia”. Sărbătoarea are atât o profundă semnificație religioasă, cât și numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Potrivit Sfintei Scripturi, în această zi Mântuitorul i-a luat pe ucenicii săi Ioan, Petru și Iacov și a urcat pe Muntele Tabor. Acolo, în timp ce se ruga, Hristos „S-a schimbat la față. Chipul Lui strălucea ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe ca zăpada”. Atunci au apărut prorocii Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am binevoit; pe Acesta să-L ascultați”.

În credința populară, de „Probajii” păsările migratoare încep să se pregătească de drum, iar insectele și reptilele își caută adăpost pentru venirea frigului. Tot acum începe toamna. Gospodarii culeg plante medicinale precum busuioc, „Părul Maicii Domnului”, „Palma Maicii Domnului” sau „Rugul sântămăresc”.

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este sfințirea strugurilor la biserică. Abia după „Schimbarea la Față” credincioșii au voie să mănânce struguri, iar la gustarea primei boabe se rostește: „Boabă nouă în gură veche”. Tot în această zi se sfințesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat și roadele toamnei.

Tradiția interzice certurile în această zi, considerându-se că ele vor marca întregul an. Fetele nu trebuie să se pieptene sau să se spele, pentru că părul nu le va mai crește, așa cum nici iarba nu mai crește după această sărbătoare. Femeile însărcinate care țin această zi vor avea o naștere ușoară, iar copiii lor vor fi sănătoși.

De „Schimbarea la Față” se face dezlegare la pește. Se mai spune că oamenii care se roagă cu credință pentru a scăpa de o patimă – precum fumatul sau alcoolul – vor fi izbăviți. În unele localități, în biserici se face pomenirea morților și a eroilor căzuți pentru apărarea țării.

Tradițiile populare leagă și vremea de această sărbătoare: dacă ziua este senină și însorită, toamna va fi bogată și roditoare; dacă plouă, anotimpul va fi mohorât.