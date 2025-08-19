Social

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc „Schimbarea la Față a Domnului”

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc „Schimbarea la Față a Domnului”
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 august, „Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos”. Aceasta fiind cunoscută în tradiția populară și sub denumirile de „Probajiile”, „Preobrajenia” sau „Probojenia”. Sărbătoarea are atât o profundă semnificație religioasă, cât și numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Potrivit Sfintei Scripturi, în această zi Mântuitorul i-a luat pe ucenicii săi Ioan, Petru și Iacov și a urcat pe Muntele Tabor. Acolo, în timp ce se ruga, Hristos „S-a schimbat la față. Chipul Lui strălucea ca soarele, iar hainele I s-au făcut albe ca zăpada”. Atunci au apărut prorocii Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit glasul Tatălui: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care am binevoit; pe Acesta să-L ascultați”.

Sâmbăta Morților.

Sursă: Diana Gradeva | Dreamstime.com

Tradiții legate de natură și anotimp

În credința populară, de „Probajii” păsările migratoare încep să se pregătească de drum, iar insectele și reptilele își caută adăpost pentru venirea frigului. Tot acum începe toamna. Gospodarii culeg plante medicinale precum busuioc, „Părul Maicii Domnului”, „Palma Maicii Domnului” sau „Rugul sântămăresc”.

Dezlegare la pește și rugăciuni de vindecare

Unul dintre cele mai răspândite obiceiuri este sfințirea strugurilor la biserică. Abia după „Schimbarea la Față” credincioșii au voie să mănânce struguri, iar la gustarea primei boabe se rostește: „Boabă nouă în gură veche”. Tot în această zi se sfințesc grădinile, boabele de grâu pentru semănat și roadele toamnei.

Președintele Ungarei, declarații cu tâlc la Cluj. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul”
Președintele Ungarei, declarații cu tâlc la Cluj. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul”
Schimbări la plata facturilor de energie. Noile reguli intră în vigoare din 21 august
Schimbări la plata facturilor de energie. Noile reguli intră în vigoare din 21 august
Struguri

Struguri. Sursa foto: Pixabay

Tradiția interzice certurile în această zi, considerându-se că ele vor marca întregul an. Fetele nu trebuie să se pieptene sau să se spele, pentru că părul nu le va mai crește, așa cum nici iarba nu mai crește după această sărbătoare. Femeile însărcinate care țin această zi vor avea o naștere ușoară, iar copiii lor vor fi sănătoși.

De „Schimbarea la Față” se face dezlegare la pește. Se mai spune că oamenii care se roagă cu credință pentru a scăpa de o patimă – precum fumatul sau alcoolul – vor fi izbăviți. În unele localități, în biserici se face pomenirea morților și a eroilor căzuți pentru apărarea țării.

Tradițiile populare leagă și vremea de această sărbătoare: dacă ziua este senină și însorită, toamna va fi bogată și roditoare; dacă plouă, anotimpul va fi mohorât.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:14 - Incident în Georgia, SUA. Pilot Southwest Airlines reținut pentru băutură înainte de decolare
13:05 - Tragedii în teatru: cazuri celebre de actori care au murit în timpul spectacolelor
12:54 - California 2026, avanpremiera viitoarelor alegeri. Kamala Harris n-a ținut ritmul
12:45 - Companiile de mașini electrice din China investesc tot mai mult în fabricile din străinătate
12:38 - Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc „Schimbarea la Față a Domnului”
12:28 - O delegație din SUA va vizita Ucraina pentru fondul comun de investiţii

Proiecte speciale