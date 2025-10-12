Costești-Stânca, primul punct de trecere a frontierei cu control biometric din Moldova

Republica Moldova. Punctul de trecere a frontierei „Costești-Stânca”, de la granița dintre Republica Moldova și România, este primul în care a fost implementat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) la nivelul Uniunii Europene.

Duminică, 12 octombrie, moldovenii care au traversat frontiera în România pe la Costeşti-Stânca au fost supuși noilor cerințe de intrare în spațiul Schengen.

În termen de cel mult 170 de zile calendaristice, sistemul va fi extins treptat până la acoperirea completă a frontierei externe a UE.

Lansarea oficială a avut loc în prezența directorului Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a secretarei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, și a șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, fiind marcată prin semnarea Ordinului comun privind aprobarea Instrucțiunilor interinstituționale.

Totodată, evenimentul a inclus predarea-primirea echipamentelor necesare pentru control, precum și demonstrarea practică a noilor proceduri, inclusiv autentificarea utilizatorului desemnat din cadrul Serviciului Vamal în Sistemul Informațional Integrat al Poliției de Frontieră (SIIPF) și înregistrarea mijloacelor de transport și a conducătorilor auto în sistem.

„Acest proiect reprezintă un exemplu clar de cooperare instituțională eficientă și de modernizare prin acțiune. Delegarea competențelor la punctul de trecere Costești–Stânca reflectă încrederea reciprocă între autorități, dar și capacitatea noastră de a implementa modele europene de management al frontierei”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Noul sistem presupune un proces automatizat de scanare a documentului de călătorie, colectarea datelor biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele digitale.

De asemenea și crearea unui dosar electronic individual în sistemul EES. Copiii sub 12 ani și persoanele pentru care captarea amprentelor este fizic imposibilă sunt exceptați de la procedură.

Potrivit Poliției de Frontieră, noul sistem presupune renunțarea treptată la ștampilarea pașapoartelor. Cetățenii moldoveni, considerați resortisanți ai unei țări terțe, sunt vizați de aceste proceduri, iar tranzitul spre statele membre UE se desfășoară conform regulilor EES.

Pentru a sprijini călătorii, polițiștii de frontieră din PTF Costești oferă asistență directă, răspund întrebărilor și distribuie materiale informative menite să faciliteze adaptarea la noile cerințe.

Prin acest proiect, pentru prima dată, Republica Moldova aplică modelul european de control unic la frontieră, bazat pe cooperare interinstituțională și delegare de competențe între autoritățile responsabile de control.

Implementarea proiectului are drept scop optimizarea timpilor de traversare, simplificarea procedurilor și creșterea eficienței operaționale, în beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și al statului.