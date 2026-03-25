Costel Gâlcă și-a anunțat despărțirea de Rapid. Perioadă tulbure în Giulești

Situația de la Rapid București intră într-o nouă zonă de incertitudine, într-un moment în care clubul se află în plină luptă în play-off. Potrivit informațiilor din interiorul echipei obținute de Evenimentul Zilei, Costel Gâlcă nu va continua pe banca tehnică din sezonul viitor, indiferent de locul pe care Rapid îl va ocupa la finalul campionatului.

Decizia nu este una oficializată public în acest moment, dar direcția este deja conturată. Mai mult, Dan Șucu a luat la cunoștință decizia tehnicianului din Giulești. Chiar dacă vor lua titlul, rapidiștii se pregătesc pentru o nouă schimbare majoră.

Concluzia pentru suporterii pătimași ai Giuleștiului este una singură: într-un sezon în care Rapid a avut momente solide, dar și perioade de inconsistență, viitorul antrenorului nu mai depinde de rezultate.

Rapid a intrat în sezonul 2025–2026 cu ambiții mari și gânduri de Liga Campionilor. După un parcurs solid în stagiunea precedentă, echipa și-a propus să atace titlul și să confirme progresul din ultimii ani. În prima parte a campionatului, giuleștenii au fost implicați în lupta din partea superioară a clasamentului, terminând sezonul regulat pe o poziție bună.

Totuși, în spatele rezultatelor, au existat semnale de tensiune. Relația dintre conducere, staff și anumite segmente ale suporterilor nu a fost întotdeauna stabilă. Situația instabilă a fost întodeauna susținută și alimentată de jocul instabil al echipei.

Deși debutul lui Gâlcă pe bancă a fost unul pozitiv, cu victorie, atmosfera din jurul echipei a rămas volatilă. Ca și jocul, care a alternat în ciuda transferurilor făcute de Dan Șucu. Acesta este și unul dintre principalele motive pentru care patronul Rapidului nu a încercat să îl întoarcă din drum pe Costel Gâlcă.

Sursele din jurul clubului indică faptul că despărțirea de Costel Gâlcă nu va fi influențată de clasarea finală. Indiferent dacă Rapid prinde cupele europene sau nu, schimbarea este considerată necesară la nivelul conducerii.

Această abordare sugerează că decizia este una strategică, nu una de moment.

Clubul își dorește o resetare a proiectului sportiv, după un sezon în care a existat o diferență între așteptări și realitate.

Un prim semn că vara se anunță incendiară în Giulești a fost plecarea unui om important din structura clubului. Daniel Carciug, director de marketing și comercial al Rapidului, și-a anunțat recent demisia după șase ani petrecuți în Giulești.

„În data de 17 martie, după 6 ani, 1 lună și 23 de zile în cadrul FC Rapid, am decis să închei acest capitol și am transmis scrisoarea mea de demisie către CEO-ul clubului”, a transmis Daniel Carciug.

Plecarea acestuia nu a fost una liniștită. Decizia a fost influențată - neașteptat ținând cont de conflictul lui Carciug cu suporterii - de un conflict cu acționarul majoritar Dan Șucu.

Sursele Evenimentului Zilei din interiorul clubului au dezvăluit că ruptura dintre cei doi s-a petrecut într-o ședință în care patronul Mobexpert, nemulțumit de activitatea angajaților săi de la Rapid, a făcut o criză de nervi și a țipat la tot personalul prezent.

Numai că Daniel Carciug i-a transmis lui Dan Șucu un mesaj scurt: „Nu vă permit să vorbiți așa!”. Din acest punct, nervii lui Dan Șucu - alimentați și de soția Diana - au cedat și s-a stabilit ca directorul comercial să părăsească Rapidul.

În plus, Carciug a fost în repetate rânduri ținta criticilor venite din partea suporterilor, iar relația cu galeria a fost una tensionată în ultimul an.

Demisia lui Carciug nu este un caz izolat, ci parte dintr-un context mai amplu. În ultimele luni, Rapid a fost marcat de episoade tensionate, atât în interiorul clubului, cât și în relația cu suporterii.

Fricțiunile din galerie, nemulțumirile legate de conducere, transferurile sub așteptări și lipsa unor decizii clare în anumite momente au alimentat o stare de incertitudine permanentă în Grant.

Plecarea lui Costel Gâlcă, coroborată cu demisia lui Daniel Carciug, indică o schimbare de direcție la nivelul clubului. Rapid se pregătește, cel mai probabil, pentru o reconstrucție care va viza atât partea sportivă, cât și cea administrativă.

În ultimii ani, clubul a trecut prin mai multe etape de reorganizare, după revenirea în prima ligă și stabilizarea financiară. Acum, conducerea pare pregătită să facă un nou pas, chiar dacă acest lucru implică riscuri.

Pentru conducere, obiectivul rămâne același: transformarea Rapidului într-un club competitiv pe termen lung, cu prezențe constante în cupele europene.

Pentru acest lucru, însă, este nevoie de stabilitate, iar paradoxul de la Rapid este că stabilitatea este căutată prin schimbare. În fiecare an.

Decizia de a renunța la antrenor, indiferent de rezultate, arată că analiza nu se face doar pe baza clasamentului, ci și pe baza altor criterii interne.