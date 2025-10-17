Cosmonauții ruși finalizează prima ieșire în spațiu din 2025

Cosmonauții ruși Sergei Rizhikov și Alexei Zubritski au încheiat cu succes prima lor ieșire în spațiu din anul 2025, în cadrul unei misiuni desfășurate la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), potrivit TASS.

Evenimentul a fost transmis în direct pe site-ul corporației de stat Roscosmos.

Ieșirea în spațiu a fost programată să înceapă la ora 19:50, ora Moscovei (16:50 GMT), însă a debutat cu aproximativ 30 de minute mai târziu.

În loc de cele 5 ore și 38 de minute prevăzute inițial, cosmonauții au petrecut în afacerea ISS un total de 6 ore, 11 minute și 12 secunde. În acest interval, aceștia au realizat mai multe operațiuni tehnice esențiale.

Printre principalele activități realizate de Ryzhikov și Zubritsky s-au numărat:

Instalarea unui echipament unic pentru experimentul Ekran-M pe exteriorul modulului multifuncțional Nauka, destinat creșterii semiconductorilor în vidul spațial.

Demontarea camerei de înaltă rezoluție HRC de pe modulul Zvezda.

Curățarea unui portofereu de pe modulul Zvezda.

Îndepărtarea unui container de tip casetă de pe modulul Poisk.

Pentru a facilita aceste activități, brațul robotic ERA a fost utilizat pentru a asista cosmonauții în timpul operațiunilor extravehiculare.

Potrivit lui Dmitri Akhmerov, inginer-șef al Departamentului de Activități Extravehiculare din cadrul corporației rusești de stat RSC Energia, cosmonauții ruși vor efectua o nouă ieșire în spațiu în următoarele două săptămâni.

Aceștia vor avea o perioadă de odihnă și analiză a activităților desfășurate, urmând ca pregătirile pentru următoarea misiune să înceapă treptat.

„Se vor odihni și analiza activitatea lor extravehiculară actuală”, a declarat Akhmerov în cadrul unei transmisiuni Roscosmos.

„Noi vom începe să ne pregătim treptat pentru următoarea ieșire în spațiu, care va avea loc în două săptămâni, chiar mai devreme.”

Sergei Rizhikov este un cosmonaut veteran, cu experiență în mai multe misiuni spațiale, în timp ce Alexei Zubritski este la prima sa ieșire în spațiu.

Această misiune face parte din programul continuu al Rusiei de întreținere și îmbunătățire a Stației Spațiale Internaționale, contribuind la avansarea cercetărilor științifice și tehnologice în condiții de microgravitație.