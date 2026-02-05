Coroana împărătesei Eugénie, refăcută după jaful spectaculos de la Luvru

Coroana împărătesei Eugénie, grav deteriorată în timpul jafului de la Luvru din 19 octombrie 2025, va fi refăcută în întregime, au anunțat miercuri reprezentanții muzeului. Deși bijuteria a suferit deformări majore, majoritatea elementelor originale au rămas intacte, ceea ce face posibilă restaurarea fără a fi nevoie de replici.

Incidentul a avut loc în Galeria Apollo, unde hoții au folosit un disc special pentru a deschide fanta vitrinei. În timpul fuga lor, coroana a fost scăpată și deteriorată. Muzeul precizează că piesa a rămas aproape completă, cu excepția unui vultur de aur din cele opt care o împodobesc. Cele 56 de smaralde originale sunt prezente, în timp ce lipsesc zece diamante mici dintre cele 1.354 care compun bijuteria.

Conducerea Luvrului a explicat că restaurarea va fi delicată, dar fezabilă. Un expert autorizat va fi selectat prin licitație pentru a efectua lucrările, iar procesul va fi supravegheat de un comitet special creat pentru acest proiect.

Comitetul este condus de Laurence des Cars, președinta muzeului, și include șase specialiști în patrimoniu, alături de un reprezentant al celor cinci mari case de bijuterii franceze – Cartier, Boucheron, Chaumet, Mellerio și Van Cleef & Arpels.

Coroana a fost comandată de Napoleon al III-lea pentru Expoziția Universală din 1855 și a intrat în colecția Luvrului în 1988. Ea este una dintre puținele coroane regale franceze păstrate până în prezent. Restaurarea acestei bijuterii nu este doar un demers tehnic, ci și o încercare de a readuce la viață un simbol al istoriei Franței.

Alte opt bijuterii furate în aceeași operațiune, inclusiv diadema împărătesei Eugénie, încrustată cu aproximativ 2.000 de diamante, rămân nedobândite. Estimările evaluează întreaga colecție sustrasă la aproximativ 88 de milioane de euro.

Procesul de restaurare se anunță complex și fără precedent, iar implicarea caselor de bijuterii istorice franceze va asigura că piesa își va recăpăta forma și strălucirea originală.