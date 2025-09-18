Cooperare nucleară UE–Canada. Virgil Popescu: România are deja o colaborare solidă

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a vizitat centrala nucleară Darlington din Canada și a discutat despre consolidarea parteneriatului UE în domeniul tehnologiilor nucleare. „Am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă”, a scris europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că a vizitat, alături de colegi ai săi, centrala nucleară Darlington din Canada, unde se finalizează retehnologizarea a patru reactoare CANDU, un proces similar cu cel iniţiat în România. „Am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă”, menţionează el.

Popescu a reamintit că România utilizează tehnologia CANDU la centrala de la Cernavodă și că aceasta reprezintă fundamentul unei colaborări de lungă durată între cele două state. În opinia sa, consolidarea acestui parteneriat și extinderea cooperării la nivel european sunt pași necesari pentru securitatea energetică și dezvoltarea unor proiecte nucleare sigure și eficiente.

„Alături de colegii din Comisia ITRE, am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă. În cadrul vizitei am discutat proiecte aplicate, utile pentru dezvoltarea relaţiilor noastre de parteneriat”, și-a continuat Virgil Popescu postarea.

El a menţionat că a vizitat centrala nucleară Darlington, unde se finalizează retehnologizarea celor 4 reactoare CANDU, un proces similar cu cel demarat şi în România, din perioada când era ministru al Energiei.

Potrivit lui Popescu, acolo se construieşte primul SMR (reactor modular de mici dimensiuni) GE Hitachi.

El a arătat că s-a discutat despre dezvoltarea lanţului de aprovizionare şi a parteneriatelor internaţionale, inovare şi cercetare, siguranţa noilor proiecte nucleare, precum şi priorităţile globale ale Ontario Power Generation.

”Am avut, de asemenea, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Energiei şi Minelor din Canada şi cu reprezentanţi ai industriei nucleare, pentru schimb de bune practici şi identificarea oportunităţilor de colaborare UE–Canada în domeniul SMR-urilor, tehnologiilor nucleare avansate şi reglementărilor moderne. Cererea de energie creşte, iar soluţia este adoptarea celor mai performante şi curate tehnologii, care să asigure preţuri accesibile pentru cetăţeni şi industrie. Canada este deja un partener de încredere pentru România în dezvoltarea programului nuclear civil, iar prin parteneriate internaţionale putem veni cu cele mai bune soluţii”, a subliniat Virgil Popescu.