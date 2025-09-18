Social

Cooperare nucleară UE–Canada. Virgil Popescu: România are deja o colaborare solidă

Comentează știrea
Cooperare nucleară UE–Canada. Virgil Popescu: România are deja o colaborare solidăEuroparlamentari, vizită în Canada. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a vizitat centrala nucleară Darlington din Canada și a discutat despre consolidarea parteneriatului UE în domeniul tehnologiilor nucleare. „Am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă”, a scris europarlamentarul într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarii, vizită oficială în Canada

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că a vizitat, alături de colegi ai săi, centrala nucleară Darlington din Canada, unde se finalizează retehnologizarea a patru reactoare CANDU, un proces similar cu cel iniţiat în România. „Am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă”, menţionează el.

Se analizează consolidarea cooperării

Popescu a reamintit că România utilizează tehnologia CANDU la centrala de la Cernavodă și că aceasta reprezintă fundamentul unei colaborări de lungă durată între cele două state. În opinia sa, consolidarea acestui parteneriat și extinderea cooperării la nivel european sunt pași necesari pentru securitatea energetică și dezvoltarea unor proiecte nucleare sigure și eficiente.

„Alături de colegii din Comisia ITRE, am explorat oportunităţile de consolidare a cooperării dintre Uniunea Europeană şi Canada în domeniul tehnologiei nucleare. România are deja o colaborare solidă cu Canada prin utilizarea tehnologiei CANDU la centrala de la Cernavodă. În cadrul vizitei am discutat proiecte aplicate, utile pentru dezvoltarea relaţiilor noastre de parteneriat”, și-a continuat  Virgil Popescu postarea.

Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...
Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...
Europarlamentari

Europarlamentari, vizită în Canada. Sursă foto: Facebook

Canada construiește primul reactor modular de mici dimensiuni

El a menţionat că a vizitat centrala nucleară Darlington, unde se finalizează retehnologizarea celor 4 reactoare CANDU, un proces similar cu cel demarat şi în România, din perioada când era ministru al Energiei.

Potrivit lui Popescu, acolo se construieşte primul SMR (reactor modular de mici dimensiuni) GE Hitachi.

El a arătat că s-a discutat despre dezvoltarea lanţului de aprovizionare şi a parteneriatelor internaţionale, inovare şi cercetare, siguranţa noilor proiecte nucleare, precum şi priorităţile globale ale Ontario Power Generation.

”Am avut, de asemenea, o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai Ministerului Energiei şi Minelor din Canada şi cu reprezentanţi ai industriei nucleare, pentru schimb de bune practici şi identificarea oportunităţilor de colaborare UE–Canada în domeniul SMR-urilor, tehnologiilor nucleare avansate şi reglementărilor moderne. Cererea de energie creşte, iar soluţia este adoptarea celor mai performante şi curate tehnologii, care să asigure preţuri accesibile pentru cetăţeni şi industrie. Canada este deja un partener de încredere pentru România în dezvoltarea programului nuclear civil, iar prin parteneriate internaţionale putem veni cu cele mai bune soluţii”, a subliniat Virgil Popescu.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:36 - Kremlinul a acceptat demisia lui Dmitri Kozak, unul dintre apropiații lui Putin
20:29 - Echipa naţională a României coboară în clasamentul FIFA. Pe ce loc se află în topul general
20:20 - Preşedintele unui partid pro-rus, cu doctrină antiromânească, nu vrea să renunţe la cetăţenia română
20:13 - Care a fost greșeala vieții lui Dan Șucu. Încă îl bântuie...
20:03 - Cât a ajuns să coste un metru cub de lemne după majorarea TVA
19:53 - Escrocherii pe aplicațiile de dating: profiluri false și capcane ascunse

HAI România!

Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona

Proiecte speciale