Economie Consiliul UE dă undă verde finală pentru pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova







Republica Moldova. Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru alocarea unui pachet de sprijin financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro Republicii Moldova. Acest sprijin va contribui la promovarea reformelor și creșterii economice. Astfel stimulând progresul socio-economic și integrarea țării în Uniunea Europeană.

Ministrul afacerilor europene al Poloniei, Adam Szłapka, a subliniat că acest pachet financiar va ajuta cetățenii moldoveni să promoveze reforme esențiale. Totodată să îmbunătățească economia națională. De asemenea, el a menționat că sprijinul va contribui la consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Asta în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Astăzi, îi ajutăm pe cetățenii moldoveni să promoveze reforme socioeconomice esențiale. Să-și stimuleze economia și să accelereze aderarea țării la UE. De asemenea, acest nou instrument va consolida reziliența Republicii Moldova prin atenuarea impactului războiului de agresiune nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Adam Szłapka.

Sprijin esențial pentru reformele și economia Republicii Moldova

Mecanismul de reformă și creștere economică va sprijini țara noastră în perioada 2025-2027. Acesta va furniza până la 385 de milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Acestea fiind acordate în condiții extrem de favorabile. Având o perioadă lungă de rambursare și cu rate ale dobânzii avantajoase. Fondurile vor fi eliberate de două ori pe an. Acestea se vor baza cererilor din partea Guvernului de la Chișinău. Însă vor fi făcute și în urma verificării de către Comisie a îndeplinirii tuturor condițiilor relevante prevăzute în agenda de reforme.

Majorarea ajutorului financiar pentru Republica Moldova

Ajutorul de 1,9 miliarde de euro pentru Republica Moldova a fost anunțat pe 10 octombrie 2024, de către președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen, aflată într-o vizită oficială la Chișinău. Ulterior, în februarie 2025, suma a sprijinului a fost majorată până la 1,9 miliarde.

Statele membre ale UE au convenit să aloce 520 de milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă. Această ajustare asigură că Republica Moldova poate implementa reforme fără a acumula datorii nesustenabile.