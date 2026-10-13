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Concursul pentru directorii de școli. Județele în care candidații au obținut cele mai bune rezultate

Concursul pentru directorii de școli. Județele în care candidații au obținut cele mai bune rezultateMinisterul Educației. Sursa foto: Edu.ro
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele primei probe din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat. Dintre cei 6.684 de candidați prezenți la evaluarea competențelor, 4.615 au obținut rezultate de promovare. Datele arată diferențe între județe, dar și între candidații din mediul urban și cei din mediul rural.

Peste 2.000 de candidați nu au promovat evaluarea competențelor organizată în cadrul concursului pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar. Potrivit datelor Ministerului Educației, rata de promovare a fost de 69,05%. Pentru această etapă au fost înregistrați și validați 6.841 de candidați, fără cei înscriși în județul Buzău. Dintre aceștia, 6.684 s-au prezentat la evaluare, ceea ce reprezintă o participare de 97,7%.

Testarea s-a desfășurat în format digital, prin intermediul platformei dedicate concursului.

Concursul pentru directorii de școli. Județele cu cele mai bune și cele mai slabe rezultate

Rezultatele publicate de Ministerul Educației arată diferențe între ratele de promovare înregistrate la nivelul județelor.

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Cele mai ridicate procente au fost obținute în Covasna, Sălaj și Cluj.

La polul opus se află județele Călărași, Mehedinți și Constanța, unde au fost înregistrate cele mai mici rate de promovare.

Cum au promovat candidații în funcție de vârstă și mediul de proveniență

Analiza rezultatelor arată că persoanele cu vârste între 40 și 44 de ani au înregistrat cea mai mare rată de promovare la evaluarea competențelor.

Au existat diferențe și în funcție de mediul din care provin candidații.

În cazul celor care lucrează în unități de învățământ din orașe, procentul de promovare a ajuns la 70,9%.

Pentru candidații proveniți din școlile din mediul rural, rata de promovare a fost de 65,7%.

examen, camere de supraveghere

Examen. Sursa foto: Arhivă/EVZ

Când are loc următoarea probă pentru directorii de școli

Concursul continuă pe 20 octombrie 2026, când este programată proba scrisă.

Ulterior, între 21 octombrie și 4 noiembrie, comisiile de interviu vor realiza evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune depuse de candidați.

Interviurile vor fi organizate în perioada 12–27 noiembrie 2026.

Conform calendarului concursului, rezultatele finale pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.

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