Concertul Angelei Gheorghiu, anulat. Soprana a aflat în ultimul moment







Publicul din Capitală aștepta să o vadă pe celebra soprană Angela Gheorghiu pe scena Arenelor Romane, pe 7 septembrie 2025, chiar în ziua în care artista împlinea 60 de ani, dar organizatorii au anunțat că evenimentul s-a anulat.

Organizatorii au transmis că decizia a fost luată din cauza interesului scăzut al publicului. Numărul biletelor vândute a fost mult sub nivelul necesar pentru a susține un eveniment de asemenea amploare.

„Concertul aniversar <>, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat”, se arată în comunicatul oficial.

Aceștia precizează că au încercat inclusiv varianta reprogramării în luna octombrie, dar în final „au fost nevoiți să ia această decizie dificilă”.

Organizatorii își cer scuze spectatorilor care și-au achiziționat bilete și dau asigurări că banii vor fi returnați prin intermediul platformei iabilet.ro. Totodată, există și o variantă de compensare: biletele pot fi schimbate gratuit pentru concertul extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann, programat pe 11 decembrie 2025, la Sala Palatului.

Seara de la Arenele Romane era gândită ca un spectacol de gală. Angela Gheorghiu urma să fie acompaniată de Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului David Giménez Carreras, și de invitați speciali din lumea operei, atât români, cât și internaționali. Și Marius Manole trebuia să fie pe scenă.

„Sper ca publicul să aprecieze programul nostru. Împreună cu colegii mei talentați vom oferi un program care să placă fiecăruia”, spunea soprana într-un interviu acordat în urmă cu doar câteva săptămâni.

Accesul la concert era diferențiat pe mai multe categorii. Până la 1 august, biletele costau între 190 și 600 de lei, iar pachetul „Opera Experience” oferea acces VIP și beneficii suplimentare. Ulterior, noile reglementări fiscale au dus la o ușoară creștere a tarifelor. Nu se știe dacă biletele n-au fost cumpărate din cauza prețurilor sau nu.