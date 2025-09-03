Monden

Concertul Angelei Gheorghiu, anulat. Soprana a aflat în ultimul moment

Concertul Angelei Gheorghiu, anulat. Soprana a aflat în ultimul momentAngela Gheorghiu/ Sursa foto Captură video
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Publicul din Capitală aștepta să o vadă pe celebra soprană Angela Gheorghiu pe scena Arenelor Romane, pe 7 septembrie 2025, chiar în ziua în care artista împlinea 60 de ani, dar organizatorii au anunțat că evenimentul s-a anulat.

De ce s-a anulat concertul sopranei Angela Gheorghiu

Organizatorii au transmis că decizia a fost luată din cauza interesului scăzut al publicului. Numărul biletelor vândute a fost mult sub nivelul necesar pentru a susține un eveniment de asemenea amploare.

„Concertul aniversar <>, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat”, se arată în comunicatul oficial.

Arenele Romane.

Arenele Romane. Sursa foto Facebook

Aceștia precizează că au încercat inclusiv varianta reprogramării în luna octombrie, dar în final „au fost nevoiți să ia această decizie dificilă”.

Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită
Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită
România, lideră într-un clasament înfricoșător. Buzunarele sunt tot mai goale
România, lideră într-un clasament înfricoșător. Buzunarele sunt tot mai goale

Opțiuni pentru cei care și-au cumpărat bilete

Organizatorii își cer scuze spectatorilor care și-au achiziționat bilete și dau asigurări că banii vor fi returnați prin intermediul platformei iabilet.ro. Totodată, există și o variantă de compensare: biletele pot fi schimbate gratuit pentru concertul extraordinar al tenorului Jonas Kaufmann, programat pe 11 decembrie 2025, la Sala Palatului.

Angela Gheorghiu

Angela Gheorghiu. Sursa foto iabilet.ro

Seara de la Arenele Romane era gândită ca un spectacol de gală. Angela Gheorghiu urma să fie acompaniată de Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului David Giménez Carreras, și de invitați speciali din lumea operei, atât români, cât și internaționali. Și Marius Manole trebuia să fie pe scenă.

„Sper ca publicul să aprecieze programul nostru. Împreună cu colegii mei talentați vom oferi un program care să placă fiecăruia”, spunea soprana într-un interviu acordat în urmă cu doar câteva săptămâni.

Prețul biletelor

Accesul la concert era diferențiat pe mai multe categorii. Până la 1 august, biletele costau între 190 și 600 de lei, iar pachetul „Opera Experience” oferea acces VIP și beneficii suplimentare. Ulterior, noile reglementări fiscale au dus la o ușoară creștere a tarifelor. Nu se știe dacă biletele n-au fost cumpărate din cauza prețurilor sau nu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:30 - Londra dă vize speciale pentru travestiți. Britanicii se întreabă dacă de asta au nevoie
18:23 - Români prinși la furat în Grecia de alți români. Ce au vrut să ia din magazin fără să plătească
18:10 - Evanghelia, confirmată arheologic. Scăldătoarea la care Iisus a făcut minuni, descoperită
18:01 - Piața auto, în declin. Care ar fi cauzele financiare
17:56 - Franța închide, în sfârșit, o școală islamistă radicală
17:50 - Sorin Grindeanu, despre relația cu USR: Una grea! Nota dată coaliției de guvernare

Proiecte speciale