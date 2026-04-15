Monden

Comoară cinematografică, descoperită după un secol. Un film pierdut de-al lui Georges Méliès, găsit într-un cufăr uitat

Comentează știrea
Gugusse and the Automaton (1897) / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

O descoperire rară readuce în atenție începuturile cinematografiei: un film considerat pierdut al lui Georges Méliès a fost identificat într-un cufăr de familie din Statele Unite, deschis după mai bine de 100 de ani, potrivit Euronews.

Un film de-a lui Méliès, mutat din generație în generație

Timp de decenii, un vechi cufăr din lemn a fost mutat prin diverse spații – din pod în hambar, apoi în garaj – fără ca membrii familiei să cunoască valoarea conținutului său. Totul s-a schimbat când Bill McFarland, un profesor pensionar din Pennsylvania și strănepotul unui proiecționist rural, a decis să-l deschidă.

În interior, a descoperit zece role de film vechi, deteriorate de trecerea timpului. „Păreau prea valoroase pentru a fi aruncate”, a declarat acesta, explicând că nu știa însă ce reprezintă și nici cum ar putea fi vizionate.

Pentru a afla mai multe, McFarland a apelat la experții de la Library of Congress, instituția responsabilă de conservarea patrimoniului cultural american. Aceasta a marcat începutul unui proces complex de restaurare și identificare.

Restaurare dificilă și o confirmare spectaculoasă

Arhiviștii au constatat că peliculele erau parțial degradate, necesitând intervenții meticuloase pentru a fi salvate. După analiză, verdictul a fost unul remarcabil: una dintre role conținea un film dispărut al lui Georges Méliès, intitulat Gugusse et l’automate

Realizat în 1897, filmul are o durată de aproximativ 45 de secunde și aparține unei perioade extrem de timpurii a cinematografiei, la doar doi ani după primele proiecții publice realizate de frații Auguste Lumière și Louis Lumière.

Gugusse and the Automaton (1897) / sursa foto: captură video

Titlul poate fi tradus aproximativ ca „Gugusse și automatul”, termenul „gugusse” fiind un argou francez pentru „bufon” sau „naiv”.

Méliès, magicianul care a reinventat filmul

Georges Méliès, născut în 1861 la Paris, este considerat unul dintre pionierii efectelor speciale în cinema. Inițial iluzionist, el a fost fascinat de noile posibilități oferite de cinematograf și a realizat peste 500 de filme.

Cea mai cunoscută creație a sa rămâne Le Voyage dans la Lune (1902), un film emblematic pentru începuturile genului science-fiction. Imaginea capsulei care se înfige în ochiul Lunii a devenit una dintre cele mai recognoscibile din istoria cinematografiei.

Le Voyage dans la lune (1902) / sursa foto: wikipedia

Influența sa a fost recunoscută inclusiv de Walt Disney, care, în 1936, afirma că Méliès și animatorul Émile Cohl „au descoperit mijloacele de a aduce poezia la îndemâna omului obișnuit”.

Contextul istoric al unei descoperiri rare

Perioada în care a fost realizat filmul „Gugusse et l’automate” coincide cu primii ani ai cinematografiei, când tehnologia era încă experimentală, iar filmele aveau adesea un caracter demonstrativ sau spectaculos.

Méliès s-a remarcat rapid prin utilizarea tehnicilor inovatoare, precum stop-cadru, suprapuneri și decoruri elaborate, transformând filmul dintr-un simplu mijloc de documentare într-o formă de artă narativă și vizuală.

Descoperirea unei pelicule din această perioadă este extrem de rară, având în vedere că multe filme timpurii s-au pierdut din cauza degradării materialului sau a lipsei unor metode adecvate de conservare.

 

Redescoperirea filmului Gugusse et l’automate oferă o perspectivă valoroasă asupra începuturilor cinematografiei și asupra operei lui Georges Méliès. Dincolo de valoarea istorică, această descoperire subliniază importanța arhivării și conservării patrimoniului cultural.

Un obiect aparent banal, uitat într-un cufăr de familie, s-a dovedit a fi o piesă lipsă din istoria filmului, readusă acum în circuitul cultural prin efortul specialiștilor și al unei întâmplări remarcabile.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

