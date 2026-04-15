Comoară cinematografică, descoperită după un secol. Un film pierdut de-al lui Georges Méliès, găsit într-un cufăr uitat

O descoperire rară readuce în atenție începuturile cinematografiei: un film considerat pierdut al lui Georges Méliès a fost identificat într-un cufăr de familie din Statele Unite, deschis după mai bine de 100 de ani, potrivit Euronews.

Timp de decenii, un vechi cufăr din lemn a fost mutat prin diverse spații – din pod în hambar, apoi în garaj – fără ca membrii familiei să cunoască valoarea conținutului său. Totul s-a schimbat când Bill McFarland, un profesor pensionar din Pennsylvania și strănepotul unui proiecționist rural, a decis să-l deschidă.

În interior, a descoperit zece role de film vechi, deteriorate de trecerea timpului. „Păreau prea valoroase pentru a fi aruncate”, a declarat acesta, explicând că nu știa însă ce reprezintă și nici cum ar putea fi vizionate.

Pentru a afla mai multe, McFarland a apelat la experții de la Library of Congress, instituția responsabilă de conservarea patrimoniului cultural american. Aceasta a marcat începutul unui proces complex de restaurare și identificare.

Arhiviștii au constatat că peliculele erau parțial degradate, necesitând intervenții meticuloase pentru a fi salvate. După analiză, verdictul a fost unul remarcabil: una dintre role conținea un film dispărut al lui Georges Méliès, intitulat Gugusse et l’automate

Realizat în 1897, filmul are o durată de aproximativ 45 de secunde și aparține unei perioade extrem de timpurii a cinematografiei, la doar doi ani după primele proiecții publice realizate de frații Auguste Lumière și Louis Lumière.

Titlul poate fi tradus aproximativ ca „Gugusse și automatul”, termenul „gugusse” fiind un argou francez pentru „bufon” sau „naiv”.

Georges Méliès, născut în 1861 la Paris, este considerat unul dintre pionierii efectelor speciale în cinema. Inițial iluzionist, el a fost fascinat de noile posibilități oferite de cinematograf și a realizat peste 500 de filme.

Cea mai cunoscută creație a sa rămâne Le Voyage dans la Lune (1902), un film emblematic pentru începuturile genului science-fiction. Imaginea capsulei care se înfige în ochiul Lunii a devenit una dintre cele mai recognoscibile din istoria cinematografiei.

Influența sa a fost recunoscută inclusiv de Walt Disney, care, în 1936, afirma că Méliès și animatorul Émile Cohl „au descoperit mijloacele de a aduce poezia la îndemâna omului obișnuit”.

Perioada în care a fost realizat filmul „Gugusse et l’automate” coincide cu primii ani ai cinematografiei, când tehnologia era încă experimentală, iar filmele aveau adesea un caracter demonstrativ sau spectaculos.

Méliès s-a remarcat rapid prin utilizarea tehnicilor inovatoare, precum stop-cadru, suprapuneri și decoruri elaborate, transformând filmul dintr-un simplu mijloc de documentare într-o formă de artă narativă și vizuală.

Descoperirea unei pelicule din această perioadă este extrem de rară, având în vedere că multe filme timpurii s-au pierdut din cauza degradării materialului sau a lipsei unor metode adecvate de conservare.

Redescoperirea filmului Gugusse et l’automate oferă o perspectivă valoroasă asupra începuturilor cinematografiei și asupra operei lui Georges Méliès. Dincolo de valoarea istorică, această descoperire subliniază importanța arhivării și conservării patrimoniului cultural.

Un obiect aparent banal, uitat într-un cufăr de familie, s-a dovedit a fi o piesă lipsă din istoria filmului, readusă acum în circuitul cultural prin efortul specialiștilor și al unei întâmplări remarcabile.