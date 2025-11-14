Colect suspect descoperit în Sibiu. Traficul a fost restricționat de forțele de intervenție

Un colet suspect a fost descoperit vineri dimineață, într-o intersecție aglomerată din Sibiu, iar traficul a fost blocat în zonă până la clarificarea conținutului acestuia, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu.

În această dimineață, prin apel 112, a fost semnalată prezența unui colet suspect pe strada Hermann Oberth, la intersecția cu Bd. Corneliu Coposu, în municipiul Sibiu.

„La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenției celorlalte instituții cu competențe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației,” au precizat reprezentanți ai Poliția Sibiu.

Traficul rutier în zonă este parțial blocat până la finalizarea verificărilor. Echipajele de intervenție continuă să monitorizeze situația și să gestioneze riscurile asociate coletului suspect.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut de un cetățean care a anunțat prezența unui colet suspect în zona străzii Hermann Oberth, la intersecţia cu Bulevardul Corneliu Coposu, o zonă intens circulață din municipiul Sibiu.

În luna septembrie 2025, traficul pe strada Școala de Înot din Sibiu, situată în apropierea Centrului NATO și a Stadionului Municipal, a fost restricționat din cauza unei genți suspecte, zona fiind securizată de echipaje de ordine publică și Rutieră și o echipă antitero a Serviciului Român de Informații.