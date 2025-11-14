Social Breaking news

Colect suspect descoperit în Sibiu. Traficul a fost restricționat de forțele de intervenție

Colect suspect descoperit în Sibiu. Traficul a fost restricționat de forțele de intervențiePolitia. Sursă foto: Facebook
Un colet suspect a fost descoperit vineri dimineață, într-o intersecție aglomerată din Sibiu, iar traficul a fost blocat în zonă până la clarificarea conținutului acestuia, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu.

Colect suspect descoperit la o intersecție din Sibiu

În această dimineață, prin apel 112, a fost semnalată prezența unui colet suspect pe strada Hermann Oberth, la intersecția cu Bd. Corneliu Coposu, în municipiul Sibiu.

„La fața locului au fost dislocate de urgență echipaje de polițiști din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenției celorlalte instituții cu competențe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populației,” au precizat reprezentanți ai Poliția Sibiu.

La fața locului au intervenit polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Autoritățile au demarat procedurile necesare pentru identificarea și gestionarea coletului suspect.

Traficul este blocat parțial pentru intervenția sigură a forțelor de intervenție

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, care au instituit un perimetru de siguranță și au evaluat riscurile. Autoritățile au coordonat intervenția instituțiilor specializate și au luat toate măsurile pentru protejarea populației.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

Traficul rutier în zonă este parțial blocat până la finalizarea verificărilor. Echipajele de intervenție continuă să monitorizeze situația și să gestioneze riscurile asociate coletului suspect.

Apelul la 112 a fost făcut de un cetățean

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost făcut de un cetățean care a anunțat prezența unui colet suspect în zona străzii Hermann Oberth, la intersecţia cu Bulevardul Corneliu Coposu, o zonă intens circulață din municipiul Sibiu.

În luna septembrie 2025, traficul pe strada Școala de Înot din Sibiu, situată în apropierea Centrului NATO și a Stadionului Municipal, a fost restricționat din cauza unei genți suspecte, zona fiind securizată de echipaje de ordine publică și Rutieră și o echipă antitero a Serviciului Român de Informații.

 

 

