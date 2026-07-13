Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va scoate la licitație 773 de articole vestimentare confiscate de la societatea Bella Farfallina SRL, deținută de Bianca Drăgușanu, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală instrumentat în 2024.

Produsele vor fi publicate miercuri pe platforma de licitații online a ANAF, unde fiecare articol va fi prezentat cu fotografii, o descriere privind starea în care se află și prețul de pornire.

Secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, a declarat că toate articolele vor fi descrise individual, inclusiv din punctul de vedere al uzurii.

„Inclusiv geaca pe care o poartă în această fotografie va fi scoasă la licitaţie. Am şi semnalat în descriere că este uzată. Se vede fondul de ten pe ea”, a declarat Mironel Panțuroiu pentru Gândul.

Potrivit acestuia, societatea Bella Farfallina SRL nu a putut prezenta documente de proveniență pentru marfa verificată în timpul controlului fiscal.

„Firma Bella Farfallina SRL nu deţinea documente de provenienţă asupra mărfii. I-a fost aplicată şi o amendă de 10.000 de lei”, a precizat reprezentantul ANAF.

-243 de colanți; -86 de bluze; -305 bustiere; -o rochie; -5 treninguri; -16 seturi de colanți; -36 de salopete tip colant; -81 de geci și paltoane din piele sau blană.

În total, este vorba despre 773 de articole vestimentare, evaluate la aproximativ 63.795 de lei, potrivit informațiilor prezentate de ANAF.

Articolele vestimentare au fost ridicate în urma perchezițiilor efectuate în iulie 2024 de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală.

La acel moment, anchetatorii au anunțat că administratorii societății ar fi omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor articole vestimentare de lux.

„În perioada 2017-2023, patru persoane, având calitatea de administratori ai unei societăţi comerciale, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile şi să declare la organele fiscale venituri în valoare de peste 2.400.000 de lei, provenite din comercializarea de articole vestimentare de lux”, transmiteau atunci polițiștii.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în cauză era de aproximativ 332.000 de lei.

Conform informațiilor comunicate de Poliția Capitalei în 2024, hainele erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei Bella Farfallina SRL, fiind promovate online și în social media.

Anchetatorii susțineau că articolele erau expuse într-un magazin din București, însă vânzarea se realiza exclusiv online, atât către clienți din România, cât și din străinătate.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente, echipamente electronice și peste 700 de articole vestimentare, în vederea recuperării prejudiciului.

Bianca Drăgușanu a fost audiată în dosar de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 4. Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.