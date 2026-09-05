Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabil sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10.00 și 21.00, în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade în Banat și Oltenia, iar în București sunt prognozate 34-35 de grade.

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie vizează Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și sudul Crișanei și al Transilvaniei. În toate aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar local vremea va deveni caniculară.

Disconfortul termic va fi ridicat pe parcursul zilei, iar indicele temperatură-umezeală, ITU, se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade Celsius.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și Oltenia, unde termometrele pot indica până la 36 de grade.

În Capitală, vremea va fi caniculară în același interval în care este valabilă atenționarea meteorologică.

Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade Celsius.

Meteorologii atrag atenția că disconfortul termic va fi ridicat mai ales în cursul după-amiezii, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Codul galben emis de Administrația Națională de Meteorologie intră în vigoare sâmbătă, 5 septembrie, la ora 10.00 și expiră la ora 21.00.

Pentru municipiul București va fi în vigoare, în același interval, o atenționare meteorologică pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Astfel, atât Capitala, cât și cea mai mare parte a regiunilor vizate de avertizarea Administrației Națională de Meteorologie vor avea parte de o zi cu temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.