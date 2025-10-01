Justitie

CNA sesizează Parchetul General pentru mesaje separatiste și conținut ilegal

CNA sesizează Parchetul General pentru mesaje separatiste și conținut ilegalConsiliul Național al Audiovizualului. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

CNA a sesizat Parchetul General în legătură cu mai multe cazuri grave de conținut ilegal apărut pe platformele de socializare, care includ mesaje cu tentă separatistă, atacuri la adresa unor persoane publice și informații false devenite virale, conform unui comunicat de presă emis. Procurorii urmează să stabilească dacă aceste situații pot fi încadrate drept fapte penale.

În cadrul ședinței din 1 octombrie 2025, Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să trimită către Parchetul General mai multe sesizări privind materiale distribuite online, considerate a încălca legislația audiovizualului, marcând începutul unei acțiuni extinse împotriva conținutului ilegal din mediul digital. În același timp, România TV a fost amendată cu 5.000 de lei pentru difuzarea unor acuzații neprobate și pentru lipsa dreptului la replică al persoanelor vizate.

Consiliul Național al Audiovizualului. Sursă foto: Facebook

Unul dintre cazuri l-a implicat pe polițistul Valer Kovacs

Hotărârea CNA se referă la postări și materiale video care încalcă articolul 3, alineatul (2) din Legea audiovizualului — ce impune obligația informării obiective și prezentarea corectă a faptelor — precum și dispozițiile legate de interzicerea apologiei regimurilor totalitare sau a incitării la ură.

Printre cazurile analizate se numără și cel al polițistului Valer Kovacs, sancționat după ce i-a împrumutat senatoarei Diana Șoșoacă o motocicletă și o cască de poliție. Momentul, filmat și distribuit pe rețelele sociale, a determinat declanșarea unei anchete interne la MAI și destituirea agentului. Conform raportului intern, Kovacs a publicat ulterior un clip cu titlul „Oare a spus din suflet «Hristos a înviat» sau a fost doar propagandă electorală?”, material care a fost depistat și pe contul său de TikTok.

Nu a fost singurul caz pentru care CNA s-a sesizat

Pe mai multe pagini de Facebook și canale de YouTube au fost descoperite materiale care promovează imaginea lui Corneliu Zelea Codreanu, fondatorul Mișcării Legionare, precum și comentarii ce minimalizează crimele regimurilor totalitare. Un exemplu este contul Adrian Păcuraru, care a publicat pe YouTube un material audio-video de peste două ore, intitulat „Gică Manole despre Corneliu Zelea Codreanu”. În urma analizei, CNA a decis transmiterea cazului către Parchetul General pentru verificări suplimentare.

Cea mai gravă situație a fost semnalată pe contul de TikTok „ind.of.transylvania”, unde au fost difuzate clipuri cu mesaje separatiste și atacuri directe la adresa statului român: „Vinitură, o să-ți aduci aminte că noi, ăștia din Transilvania, nu vorbim degeaba. Avem peste 2,5 milioane de oameni care vor independența. (...) România nu a existat.” Pentru acest caz, Consiliul a decis, de asemenea, sesizarea Parchetului General, invocând posibile fapte penale privind incitarea la ură, separatism și negarea integrității teritoriale a României.

România TV a fost amendată

Hotărârea CNA vizează și segmentul televizat: postul România TV a fost amendat pentru edițiile emisiunilor „Cutia Neagră” din 8 august 2025 și „Știri și Dezbateri” din 4 august 2025, unde au fost difuzate titluri precum „ONG-urile Rezist, contracte dubioase de la Bruxelles” și „Banii publici tocați pe propagandă mincinoasă”.

Consiliul a constatat că televiziunea nu și-a îndeplinit obligația de a verifica informațiile prezentate și de a asigura dreptul la replică al persoanelor vizate.

 

