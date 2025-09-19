Ciocnirea a două găuri negre, măsurată pentru prima data de cercetători

Reculul produs la ciocnirea a două găuri negre a fost măsurat pentru prima dată cu ajutorul undelor gravitaționale. Cercetătorii, care au publicat studiul în Nature Astronomy, au reușit să determine atât viteza cu care noua gaură neagră a fost aruncată prin spațiu, cât și și direcția acesteia.

Din analiza evenimentului de unde gravitaționale din 2019, denumit GW190412, astronomii au stabilit că dezechilibrul coliziunii a proiectat gaura neagră cu o viteză de peste 50 de kilometri pe secundă.

„Este unul dintre puținele fenomene din astrofizică unde nu doar detectăm ceva – ci reconstruim mișcarea 3D completă a unui obiect aflat la miliarde de ani-lumină distanță, folosind doar ondulații în țesătura spațiu-timpului”, a spus Koustav Chandra de la Universitatea Penn State, potrivit ScienceAlert.

Au trecut zece ani de la prima detecție a undelor gravitaționale, iar între timp detectoarele LIGO, Virgo și KAGRA au înregistrat sute de coliziuni de găuri negre răsunând în Univers.

Undele gravitaționale pot fi comparate cu valurile de pe suprafața unui iaz, doar că „iazul” este spațiul-timp. Atunci când două găuri negre se apropie în spirală, câmpurile lor gravitaționale tulbură structura spațiu-timpului și trimit valuri care se propagă cu viteza luminii.

Această „coregrafie” se încheie cu un puternic boom gravitațional, în momentul în care găurile negre se ciocnesc și se unesc într-un singur obiect. Analizând undele rezultate, oamenii de știință pot afla detalii precum masa și rotația fiecărei găuri negre, dar și masa finală a obiectului format.

„Fuziunile de găuri negre pot fi înțelese ca o suprapunere de semnale diferite, exact ca muzica unei orchestre, formată din combinația instrumentelor. Dar această orchestră e specială: ascultătorii aflați în locuri diferite aud combinații diferite, ceea ce îi ajută să afle unde se află în raport cu ea”, a spus astrofizicianul Juan Calderon-Bustillo, Universitatea din Santiago de Compostela, Spania.

Unul dintre cele mai spectaculoase efecte ale unor evenimente cosmice violente, precum o supernovă sau fuziunea a două găuri negre, este fenomenul numit „lovitură natală”. Atunci când evenimentul este dezechilibrat, de pildă, supernova explodează mai puternic pe o parte sau masele găurilor negre sunt foarte diferite, energia se distribuie inegal, iar noua gaură neagră este împinsă cu forță într-o anumită direcție, notează ScienceAlert.

În aprilie 2019 a fost detectată o coliziune dezechilibrată, între o gaură neagră de 29,7 mase solare și alta de 8,4 mase solare. Diferența a prelungit semnalul și a oferit mai multe informații, iar analiza a arătat că obiectul rezultat a fost expulzat cu o viteză suficientă pentru a părăsi un roi globular.

Nu se știe dacă evenimentul a avut loc într-un roi globular, deoarece se află la 2,4 miliarde de ani-lumină, prea departe pentru instrumentele actuale. Dacă ipoteza este corectă, cercetătorii consideră că gaura neagră părăsește deja acel roi.