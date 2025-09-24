Cinci ani fără dreptate pentru un bărbat care muncea la negru. Fostul consilier socialist, învinuit de crimă, rămâne în libertate. Video

Republica Moldova. Justiţia bate pasul de cinci ani în cazul unui bărbat ucis cu cruzime deosebită de către cel pe care l-a slujit aproape cinci ani. Deşi a fost pedepsit cu 16 ani de închisoare, inculpatul, fermier şi fost consilier socialist, a fost lăsat în libertate de către instanţa care l-a condamnat.

Este vorba despre crima din decembrie 2021 din satul Dereneu, raionul Călăraşi. Constantin Gori, un bărbat în vârstă de 61 de ani, rămas fără adăpost, a fost torturat şi omorât. Judecătoria Călăraşi l-a găsit vinovat de omor premeditat, comis cu cruzime deosebită, pe Nicolae Spînu. Constantin lucra de aproape cinci ani la Nicolae Spînu, pentru adăpost şi hrană. Victima locuia într-o căsută pe malul unui iaz, care aparţinea lui Spînu.

Locuitorii din satul Dereneu spun că sunt dezamăgiţi şi cred că nu există dreptate în Republica Moldova. Mai ales că, după crimă, învinuitul şi-a extins afacerea din agricultură şi proprietăţile.

Constantin Gori a fost găsit mort în casa de vacanţă a lui Spînu de pe malului iazului la 18 decembrie 2021. Poliţiştii l-au reţinut pe Spînu a doua zi, după ce experţii criminalişti au descoperit în casa acestuia urme de sânge pe pereţi. Pe care cineva a încercat să le răzuiască şi să le astupe cu un creion. Precum şi alte probe care îl incriminau pe proprietarul imobilului.

Experţii au constatat că înainte de a fi omorâtă, victima a fost bătută cu bestialitate. Avea mai multe coaste rupte, lovituri în regiunea organelor genitale, mai multe răni de cuţit, inclusiv şi în regiunea gâtului.

Procurorul pe caz a cerut ca Nicolae Spînu să fie condamnat pe viaţă. Instanţa l-a pedepsit cu 16 ani de închisoare. Însă a dispus ca Spînu să fie lăsat în libertate până se va expune Curtea de Apel.

Nicolae Spînu pledează nevinovat. „Nu am făcut eu acest lucru. Eu l-am adăpostit, că era pe drumuri, am avut grijă de el. Când l-am găsit mort la mine în casă, am chemat poliţia”, a declarat inculpatul.

Potrivit sentinţei Judecătoriei Străşeni, oficiul Călăraşi, martorii acuzării, consăteni de ai învinuitului şi ai părţii vătămate, au declarat în sala de judecată, sub jurământ, că Nicolae Spînu, proprietar la un iaz şi a mai multor terenuri, pe care cultiva cereale şi legume, angaja muncitori la negru.

Aceştia au mai spus că Spînu era violent cu angajaţii care erau persoane vulnerabile, aproape că nu le plătea pentru muncă. Un bărbat a povestit că fost martor cum Spînu l-a lovit cu bâta pe un fost paznic de al său pentru că plecase până acasă.

Un alt martor a spus că victima, Gori Constantin, a încercat odată să fugă de la Spînu pe motiv că îl bătea.

A venit într-o seară la mine şi m-a rugat să-l las să înnopteze. Avea o geantă cu haine la el. Voia să-i sune surorii sale din Bălţi ca să-l ajute, dar nu avea numărul ei, cică era la Spînu cu tot cu acte. A doua zi a spus că pleacă până la o verişoară de a sa. A venit Nicolae Spînu şi a întrebat de el, apoi s-a dus să-l caute mai departe. Până seara Constantin era la el înapoi”, a declarat martorul în faţa instanţei.

Elena Aidin, sora lui Constantin Gori, ne-a declarat că acesta era ţinut practic în sclavie de către Spînu şi nu îi permitea să plece nicăieri de unul singur. „I-a luat actele şi telefonul. Muncea peste tot, păzea iazul, îngrijea de animale şi mai lucra şi în câmp. Nu-i plătea. Doar că ii dădea mâncare, ţigări şi vin. Cineva din sat chiar m-a preîntâmpinat ca să-l scot pe Constantin de acolo, că nu va scăpa viu. Eu făceam reparaţie la vilă ca să-l aduc pe fratele să locuiască acolo. Dar nu am mai reuşit.

Nicolae îmi suna deseori şi se plângea că nu-l ascultă Constantin. Eu i-am zis să-l lase în pace. Spînu nu voia să-l lase. Avea camere video peste tot, Constantin nu putea să facă un pas fără ştirea lui Nicolae. Fratele a avut o moarte foarte violentă. Anchetatorul a spus că a fost găbjit ca o veveriţă în cuşcă, fără şanse de a se salva”, ne-a comunicat sora victimei.

Prima şedinţă de judecată la Curtea de Apel Centru a fost programată pe data de 25 ocrombrie 2023. Ulterior au fost programate încă 9 şedinţe, dar nici una nu a fost lucrativă.

La ultima şedinţă a fost invitat, la solicitarea apărării, un expert de Centrul de medicină legală. Expertul s-a prezentat la şedinţă, dar nu a putut fi audiat. Pentru că nu primise rapoartele şi nu era pregătit. Astfel, şedinţa a fost amânată cu încă o lună.

„Se tergiverseză foarte mult examinarea acestui dosar. De fiecare dată inventează câte ceva ca şedinţa să fie amânată”, a declarat Elena Aidin pentru Evenimentul Zilei.

Nicolae Spânu a refuzat să se expună asupra tergiversării examinării dosarului.

Avocata Cristina Iachimov susţine că clientrul ei nu a put să comită crima pentru că este bolnav. Apărătoarea a comunicat pentru Evenimentul Zilei că fermierul suferă de 11 ani de mai multe boli cronice şi nu poate să strângă pumnii. Astfel, potrivit avocatei, Spînu nu a fost în stare să lovească cu pumnul sau să ţină cuţitul în mână.

După cum am observat, boala nu-l încurcă însă pe inculpat să conducă mijlocul de transport.