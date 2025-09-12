Eșec al Justiției într-un dosar cu prejudiciu uriaș. Cine este Alexandru Talpoș

Un dosar de evaziune fiscală care a vizat o rețea de afaceriști și firme-fantomă, cu un prejudiciu de peste o jumătate de milion de euro, s-a încheiat cu un verdict surprinzător, relatează Bihoreanul.

Toți inculpații scapă de răspundere penală, după ce faptele s-au prescris. Printre cei care beneficiază de această situație se află și orădeanul Alexandru Talpoș, cunoscut pentru tentativa sa de a înregistra marca „Arsenie Boca” pe numele propriu.

Schema de evaziune s-a derulat între 2009 și 2011. Potrivit anchetatorilor, inculpații au pus în funcțiune o metodă clasică de fraudare: înființarea de firme-fantomă, pe numele unor cetățeni străini care nu au pășit vreodată în România.

Prin aceste societăți se emiteau facturi fictive pentru bunuri și servicii inexistente – zahăr, ulei, materiale de construcții sau transporturi imaginare. Documentele erau folosite apoi pentru a reduce artificial impozitele și a deduce fraudulos TVA.

Printre firmele implicate s-au aflat Zielony Trade SRL, Intertesa SRL, Zirkonov SRL și Royal Logistic SRL. În spatele lor se aflau, potrivit anchetei, Alexandru Talpoș, Ovidiu Pop, Marcel Silaghi și Mihaly Super, care controlau rețeaua prin procuri, carduri bancare și transferuri succesive între firme.

Deși prejudiciul a fost estimat la peste 500.000 de euro, dosarul a fost plimbat prin instanțe aproape un deceniu, iar finalul a fost favorabil inculpaților.

Cronologia procesului arată modul în care procedurile s-au tot amânat:

2016 – dosarul ajunge prima oară în instanță, cu 23 de inculpați.

2017 – Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea retrimit cauza la DIICOT, considerând că rechizitoriul era neclar.

2020 – procurorii refac actul de sesizare pentru principalii suspecți.

2022 – Tribunalul retrimite din nou dosarul la DIICOT, dar Curtea de Apel desființează decizia.

2023 – judecătorul de cameră preliminară admite că procesul poate începe, însă inculpații contestă și procedurile se prelungesc.

iulie 2025 – Curtea de Apel Oradea stabilește definitiv că dosarul poate fi judecat pe fond. Prea târziu însă: faptele erau deja prescrise.

Procesul programat pentru 25 octombrie 2025 nu va mai avea loc. Statul rămâne cu prejudiciul nerecuperat, iar inculpații sunt liberi.

Alexandru Talpoș este o figură cunoscută la nivel național. El a intrat în atenția publică în urmă cu câțiva ani, după ce a încercat să înregistreze marca „Arsenie Boca”, încercând să profite de cultul uriaș dezvoltat în jurul părintelui supranumit „Sfântul Ardealului”. Tentativa a generat un val de critici, însă nu a fost sancționată în justiție.

Acum, Talpoș scapă și de acuzațiile din dosarul de evaziune, după un lung șir de tergiversări procedurale. Pentru opinia publică, situația ridică semne de întrebare cu privire la eficiența sistemului judiciar și la capacitatea statului de a recupera prejudiciile provocate prin fraude.

Surse judiciare au arătat că firmele controlate de rețeaua lui Talpoș funcționau după același tipar. Societățile emiteau facturi pentru bunuri care nu existau în realitate. Documentele ajungeau la alte companii, care își diminuau artificial impozitele sau deduceau TVA. Banii circulau rapid între firme prin transferuri bancare, iar în final erau retrași cash de către persoane interpuse.

Pentru a da aparență de legalitate, erau implicate companii din mai multe județe, iar administratorii formali erau cetățeni străini recrutați special pentru acest rol. În realitate, aceștia nu se aflau niciodată în România.

Verdictul din iulie 2025 a pus capăt procesului. Curtea de Apel Oradea a decis definitiv că faptele s-au prescris și nu mai pot fi judecate. Este o situație întâlnită frecvent în cazurile de evaziune fiscală, în care anchetele durează prea mult, iar procedurile judiciare consumă ani de zile.