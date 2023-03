Cea mai profitabilă firmă din Bihor e cea care deține marca Arsenie Boca. Are un singur angajat

Firma are un singur angajat si surclasează Compania de Apă Oradea cu un profit net de 58 de milioane de lei, dar și firma Purem Oradea – profit net 51 de milioane de lei. Cum a reușit o firmă cu un singur angajat să obțină cel mai mare profit net din Bihor să eclipsese, de exemplul o fabrică cu peste 700 de angajați, parte din divizia de tehnologie de evacuare a grupului Eberspächer carefuncţionează sub brandul ’’Purem by Eberspaecher’’ și care produce pentru constructorii auto Audi, BMW, Renault, Dacia, Fiat, Jaguar Land Rover, VW?. Și firmă nu se află la prima performanță de acest fel. Primele 10 companii din Bihor, în funcție de profitul net obținut în 2021, au avut un profit net de peste 822 de milioane de lei, potrivit aplicației B2I.app.Raportul interactiv publicat în aplicația B2I.app analizează firmele care au o cifră de afaceri mai mare de 100.000 de lei și poate fi consultat online pe linkul https://b2i.app/demo/159.



Locul 6 în topul companiilor IT

Un top Economedia plasează firma Liciuchiciu Web Design pe locul 6 în topul companiilor IT cu cea mai mare cifră de afaceri în 2020, peste 100 de milioane de euro. Compania, era în insolvență, e deținută de Diana Adela Talpoș. Orădeanca și soțul ei, Alexandru Talpoș (fost Andor), dețin marca Arsenie Boca, pentru care se judecă cu Biserica Ortodoxă Română. Diana Talpoş a anunţat, în urmă cu câtiva ani, într-un comunicat de presă că firma ei, care a preluat mărcile comerciale, a înregistrat şi declarat la ANAF o cifră de afaceri de perste 1 miliard de lei, de pe urma comerţului făcut de BOR cu obiecte de cult purtând imaginea şi numele călugărului.