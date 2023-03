Mitropolia Basarabiei va primi clădirea fostului Seminar Teologic. Marcel Ciolacu: Se face dreptate

„Este o reparație istorică și morală față de nedreptatea făcută Mitropoliei Basarabiei. Pe viitor, Mitropolia Basarabiei- sub ocrotirea Bisericii Ortodoxe Române, își va ocupa locul binemeritat în societate și va putea contribui pe deplin la formarea educației spirituale și culturale a cetățenilor Republicii Moldova”, a mai adăugat Ciolacu.

Igor Grosu

Liderul PSD a subliniat că unul dintre cei care s-a implicat pentru ca această greșeală să fie reparată a fost Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „O contribuție importantă în această victorie a românismului și a credinței o are domnul, președintele Parlamentului Republicii Moldova, alături de care am fost la începutul anului la o întâlnire cu Preafericitul Părinte Daniel , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în care am discutat toate aceste aspecte”, a conchis Marcel Ciolacu pe Facebook.