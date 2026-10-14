Prezentăm astăzi un raport CIA legat de situația politică și economică din România Populară. Diferența dintre o notă și un raport al Agenției Centrale de Informații este că raportul este elaborat de ofițeri de analiză pe baza informațiilor culese de agenți din teren și transmise în Centrală prin note.

Documentul a fost elaborat în 1955 când situația era, așa cum o caracterizează și americanii, confuză. Pe de o parte erau presiunile Moscovei pentru a nu profita de pe urma schimbării taberei la sfârșitul Războiului Mondial, scopul fiind acela de a fi dependenți total de URSS și de a nu profita de avantajele oferite de americani, pe de altă parte, Armata Roșie și finanțiștii sovietici se retrăgeau din România și se pregătea terenul pentru ”un strop de suveranitate”.

Lumea politică din țara noastră era și ea în frământări pentru că era evident că noua orânduire se așezase și se încheia farsa cu plruripartitismul mimat. Era momentul ca liderii comuniști să preia toate frâiele și să uite de aliații de conjuctură de care se folosiseră în ultimii 11 ani.

1.Trăsătura dominantă a situației actuale din România este confuzia, provocată nu numai de situația economică precară, ci și de problemele ridicate de posibilitatea ratificării acordurilor de la Paris și Londra. Unitatea de intenție manifestată de Statele Unite, Anglia și Franța a provocat consternare în rândul rușilor. (România terminase negocierile de pace de la Paris cu statutul de țară învinsă și avea de plătit aproximativ 300 de milioane de dolari URSS, ca despăgubire de război. Conferința de la Londra ne privea doar în cee ace privește criminalii de război, problem rezolvată încă din 1946/1947. Tratatele citate erau din 1946 și 1947 și au fost ratificate. n.n.)

2. La recenta Conferință de la Moscova, lui Chivu Stoica, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al României, i s-a transmis că, dacă acordul de la Paris va fi ratificat, România trebuie să se reînarmeze și să se pregătească de război. Totuși, acest lucru pare puțin probabil, având în vedere situația economică precară a României. ( Adevăratul câștigător al modului în care România fusese tratată la Conferința de Pace din 29 iulie – 15 octombrie 1946 era URSS, căreia îi cedasem teritorii și sume considerabile de bani, așa că ”înarmarea” din raport nu putea viza decât mesajele transmise de Stoica după vizitele la Kremlin prin care s-a impus neparticiparea la discuțiile privind Planul Marshall și respingerea oricărui ajutor occidental pe linie industrială. n.n.)

3. Rusia și statele sale satelit din Europa de Est au înființat o organizație similară NATO, condusă de Jukov și Vasilevski. În cadrul acestui aranjament, trupele române vor fi instruite în Rusia, iar trupele sovietice vor fi instruite în România. Nu se știe dacă numărul actual al trupelor sovietice din România va fi mărit. Două sute de mii (sic) de tone de grâu, precum și alte produse, au fost deja trimise din Rusia pentru trupele sale din România. (România era fusese practic ocupată de Armata Roșie până în iunie-august 1958, instructajul despre care vorbesc analiștii americani era cel mult îndoctrinarea/instrucția unor cadre, nicidecum un schimb de trupe. n.n.)

4. Cu ocazia recentei vizite în China a lui Petru Groza, președintele Prezidiului României, acesta și-a prelungit călătoria pentru a vizita pe larg țara. A fost bine primit acolo și a făcut o impresie bună. Potrivit lui Groza, comuniștii chinezi înclină spre „titoism” și, de altfel, la fel procedează toate celelalte state satelit. Românii invidiază progresul făcut de Iugoslavia sub Tito și prosperitatea de care iugoslavii par să se bucure. (Modelul ”titoist” ales de un lider communist echivala cu condamnarea la izzolare în Blocul Socialist. Relația înghețată între Iosif Stalin și Iosip Broz Tito era de notorietate. Chiar și după moartea lui Stalin, în 1953, a mai durat 3 ani până când succesorul său, Nichita Hrușciov să reia legătura cu Iugoslavia. n.n.)

5. Mihai Ralea, fost ministru plenipotențiar în Statele Unite, și Ghelmetianu (vezi nota) vor fi numiți în curând în funcții influente în guvernul României. Amândoi sunt „oameni ai Moscovei” de încredere și amândoi sunt foști membri ai aripii de stânga a Partidului Țărănesc. În prezent, ei fac parte din „anturajul” lui Groza. (pe cei doi îi așteptau doar fotolii în Marea Adunare Națională și funcții didactice, fără influență politică majoră. n.n.)

Circulă în permanență zvonuri despre o ruptură în guvern, în care ar fi implicați Gheorghiu-Dej, Moghioroș și Chișinevschi, dar acestea nu reflectă altceva decât lupta continuă pentru poziții între conducătorii de la vârf. Totuși, când Ralea și Ghelmetianu vor fi numiți în funcții guvernamentale, Gheorghiu-Dej va trece în „plan secund”. El nu este considerat persona non grata și este posibil să fie folosit din nou în viitor. (Până la urmă, Dej avea să îi folosească pe toți! n.n.)

6. Sovromurile funcționau în pierdere și au fost desființate parțial din acest motiv și parțial pentru valoarea propagandistică a măsurii. Valoarea propagandistică consta în impresia creată că sovieticii renunțau la controlul asupra României. Nu aceasta este situația, iar sovieticii scot acum mai mult din România decât înainte de desființarea Sovromurilor. Sovrompetrol și Sovromquartz au fost, de asemenea, desființate. (Sovromurile au funcționat până în 1956, fiind în curs de desființare când s-a întocmit raportul CIA. n.n.)

7. Au fost descoperite noi zăcăminte importante de petrol în jurul localităților Găești și Moinești. Producția de petrol din acest an va fi între 11 și 11,3 milioane de tone. Recolta de porumb a fost excelentă în acest an, însă recolta de grâu a fost sub medie. (cele două zone citate sunt recunoscute istoric pentru producția de petrol. În privința recoltelor record e posibil sursele raportului să fi căzut victimele știrilor din presa româească a acelor ani. n.n.)

8. Circulă zvonuri că Securitatea se află acum în subordinea Ministerului Justiției. Deși probabil că acest lucru nu este valabil în prezent, este posibil ca o asemenea măsură să fie luată ulterior. Securitatea își pierde constant puterea începând aproximativ din ianuarie 1954 și nu mai poate dicta unor ministere precum Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției. ( între 1951 și 1955, septembrie, Securitatea a lucrat sub un așa-numit Minister al Securității Statului și apoi a fost în subordinea Ministerului de Interne. Până în 30 decembrie 1989, la dizolvarea sa legală, Securitatea nu a fost inclusă niciodată în Ministerul Justiției. n.n.)

Nota: Ghelmetianu ar putea fi aceeași persoană cu Mihail Ghelmegeanu, al cărui nume este scris uneori Ghelmezeanu, fost membru al Partidului Național Țărănesc, care a părăsit partidul în 1939 pentru a sprijini dictatura lui Carol.

După lovitura de stat din 23 august 1944, el și câțiva dintre prietenii săi au încercat să formeze un partid independent, sub conducerea lui Mihai Ralea, care urma să se numească „Partidul Social Țărănesc”. Nereușind în această încercare, Ghelmegeanu s-a alăturat „Frontului Plugarilor” al lui Petru Groza. Ulterior, a fost numit în locul lui Rădulescu în funcția de președinte al Comisiei Române pentru aplicarea armistițiului.