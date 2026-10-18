Piața articolelor de lux din China continuă să scadă, în timp ce tot mai mulți consumatori se orientează către produse second-hand, cumpărate la prețuri mai mici. Schimbarea afectează marile mărci occidentale, care au beneficiat ani la rând de cererea puternică din partea clienților chinezi, relatează AFP.

Potrivit firmei de consultanță Bain & Company, piața chineză a articolelor personale de lux, care include genți, haine, încălțăminte și ceasuri, s-a contractat cu 3% până la 5% în 2025, după o scădere de 17% până la 19% în anul precedent. În schimb, segmentul produselor de lux second-hand a crescut cu 15% până la 20% în 2025.

Cu câțiva ani în urmă, consumatorii chinezi generau aproximativ o treime din cheltuielile globale pentru articole de lux, aducând venituri de miliarde de euro unor grupuri precum LVMH și Hermès.

Tendința s-a schimbat pe fondul dificultăților economice și al prudenței mai mari în cheltuieli. În locul produselor noi, o parte dintre cumpărători preferă acum articole de marcă la mâna a doua.

Potrivit companiei chineze Insight&Info Consulting, piața locală a articolelor de lux second-hand a valorat 38,4 miliarde de yuani, echivalentul a 5,1 miliarde de euro, în 2025. Estimarea companiei arată că valoarea acestui segment ar putea depăși 100 de miliarde de yuani în 2030.

„Înainte, totul se rezuma la cine putea cheltui cel mai mult” pentru a-și etala statutul prin genți, curele sau bijuterii. „Acum, este vorba despre cine obține cea mai bună ofertă și cheltuie cel mai puțin”, a declarat Yuan, o profesoară de dans în vârstă de 24 de ani, pentru AFP, într-un magazin de articole de lux second-hand din centrul Shanghaiului.

Scăderea cheltuielilor pentru produsele de lux a determinat mărcile occidentale să își revizuiască strategiile pe piața chineză.

Louis Vuitton a închis cinci magazine din China continentală în ultimii doi ani, iar Galeries Lafayette și-a închis magazinul din Beijing în luna mai.

În același timp, magazinele care comercializează produse de lux second-hand atrag clienți interesați de articole de marcă la prețuri mai accesibile. În magazinul Super Zhuanzhuan din Shanghai, vizitatorii trebuie să poarte mănuși pentru a evita murdărirea genților expuse la vânzare.

Pentru o parte dintre cumpărătorii tineri, preferințele s-au schimbat și în privința mărcilor considerate atrăgătoare.

„Generația mamei mele nu avea acces la internet așa cum avem noi acum. Oamenii nu cunoșteau multe mărci de lux și au ajuns să asocieze Louis Vuitton cu vârful prestigiului”, a spus Phoebe Ma, o clientă în vârstă de 24 de ani.

„Personal, consider monograma Louis Vuitton demodată (...). Generația Z preferă să cumpere mărci coreene, care sunt mai la modă”, a adăugat aceasta.

Dezvoltarea platformelor de revânzare contribuie la extinderea pieței second-hand. Echo Wang, în vârstă de 31 de ani, a declarat că aceste platforme au devenit mai bine organizate și reglementate, oferind mai multe posibilități de a cumpăra produse la prețuri reduse.

Schimbarea nu se limitează la bugetele consumatorilor. Potrivit lui Chen Luo, specialist în problemele Chinei la Bank of America, cumpărătorii se îndepărtează treptat de ideea că articolele de lux sunt, în primul rând, un simbol al statutului social.

Aceștia pun mai mult accent pe exprimarea identității personale, originalitate și valoarea culturală și emoțională a produselor, a explicat analistul.

Chen Luo a mai arătat că piața de retail din China este puternic influențată de tehnologia digitală și de rețelele sociale, într-un ecosistem specific. În acest context, mărcile străine trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a rămâne relevante pentru consumatorii chinezi.

În pofida scăderii vânzărilor și a schimbării preferințelor, piața chineză continuă să fie importantă pentru producătorii de articole de lux.

„China va rămâne o piață importantă, chiar dacă probabil nu va mai fi un motor de creștere în următorii doi sau trei ani”, a estimat Chen Luo.