Social CFR Călători anunță rute extinse spre litoral







În plin sezon estival, CFR Călători anunță măsuri menite să faciliteze deplasarea românilor spre litoralul Mării Negre. Operatorul feroviar a decis să suplimenteze numărul de vagoane al trenurilor care deservesc destinațiile de vacanță, cunoscute sub denumirea de „Trenurile Soarelui”. În plus, pentru a răspunde cererii ridicate generate de Festivalul Beach Please, desfășurat între 9 și 14 iulie la Costinești, vor fi introduse pe ruta Constanța–Mangalia două trenuri suplimentare.

CFR suplimenează numărul de trenuri în timpul festivalului

Conform comunicatului transmis de CFR Călători, în perioada evenimentului muzical de la malul mării, compania va opera o pereche de trenuri Regio pentru a facilita transportul participanților. Garniturile vor asigura peste 700 de locuri în plus zilnic:

Trenul R 13881 va pleca din Constanța la ora 22:02 și va ajunge în Mangalia la ora 23:32, cu opriri în toate stațiile intermediare.

Trenul R 13882 va circula pe sensul opus, cu plecare din Mangalia la ora 03:15 și sosire în Constanța la ora 04:36.

24.000 de locuri zilnic spre mare

În această vară, CFR Călători oferă aproximativ 24.000 de locuri pe zi către litoral, din toate colțurile țării. Rețeaua de trenuri acoperă orașe precum Oradea, Arad, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Craiova, Brașov sau București. Pasagerii din alte zone pot ajunge rapid la Constanța datorită trenurilor cadențate de pe ruta București Nord – Constanța, care circulă la intervale de 1-2 ore.

Durata călătoriei variază: trenurile InterRegio parcurg traseul în aproximativ 2 ore și 30 de minute, în timp ce trenurile InterCity reduc timpul la 2 ore și 7 minute.

Recomandări CFR pentru pasageri și reduceri disponibile

CFR Călători recomandă achiziționarea biletelor în avans pentru a evita aglomerația și posibilele penalizări la urcarea fără bilet. Biletele pot fi cumpărate online, din aplicația mobilă oficială, de la automatele din gări, casele de bilete sau agențiile de voiaj.

Totodată, compania oferă reduceri atractive:

10% pentru bilete dus-întors;

între 5% și 10% pentru achiziția anticipată;

25% pentru deținătorii cardului TrenPlus;

până la 15% pentru grupuri de minimum 20 de persoane.

Elevii beneficiază de transport gratuit, iar studenții și pensionarii primesc reduceri conform legislației în vigoare.

Pentru detalii despre mersul trenurilor, orare și tarife, utilizatorii pot accesa secțiunea „Mers tren trafic intern” pe site-ul oficial www.cfrcalatori.ro.