Cetățenii din Vaslui, cărați cu autocare la vizita lui Călin Georgescu

Vizita anunțată a lui Călin Georgescu în județul Vaslui ridică semne de întrebare privind caracterul spontan al manifestării. Cu două zile înaintea evenimentului, pe rețelele de socializare au început să circule mesaje anonime prin care simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale erau informați că pot merge cu autocare puse la dispoziție din localitățile lor, potrivit Vremea Nouă.

Potrivit informațiilor distribuite online, autocarele ar urma să transporte susținătorii până la Codăești, localitatea în care este programată prima oprire a lui Georgescu. De acolo, aceștia ar urma să îl însoțească pe parcursul întregului traseu anunțat în județ.

Organizarea deplasării sugerează că prezența unui număr cât mai mare de susținători reprezintă unul dintre obiectivele evenimentului. Mesajele distribuite pe internet nu indică însă în mod clar cine se află în spatele mobilizării și cine coordonează transportul.

Programul anunțat include mai multe puncte de oprire. După târgul din Codăești, traseul ar continua la biserica din Lipovăț, unde este prevăzută o oprire, iar ulterior la statuia lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt.

Pe lista locurilor vizitate se mai află Fabrica de mobilă Marcomovas și Târgul Meșterilor Populari organizat în Parcul Copou.

Astfel, deplasarea are elementele unei acțiuni publice construite în jurul mai multor simboluri religioase, istorice și tradiționale.

În paralel cu anunțurile privind autocarele, pagina de Facebook a publicației „Vremea Nouă” a fost vizată de numeroase comentarii agresive după publicarea unui material în care era ridicată o întrebare despre scopul vizitei lui Călin Georgescu.

Reprezentanții publicației susțin că reacțiile au fost disproporționate și că multe dintre persoanele care au comentat nu ar fi citit articolul, care, potrivit sursei, nu conținea acuzații la adresa lui Georgescu.

Mobilizarea online și transportul organizat al susținătorilor pun astfel sub semnul întrebării caracterul neplanificat al vizitei. Dacă programul va fi respectat, deplasarea va include atât întâlniri cu publicul, cât și opriri în locuri cu puternică încărcătură religioasă, istorică și culturală.