Politica Ceremonia de stat pentru Ion Iliescu, umbrită de o gravă eroare de protocol







Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum în cadrul unei ceremonii de stat marcate de o gravă eroare de protocol, după ce drapelul național a fost acoperit cu o coroană de flori, gest considerat ofensator față de simbolurile naționale. Ceremonia funerară, organizată la Palatul Cotroceni, a reunit oficiali de rang înalt, membri ai familiei și reprezentanți ai instituțiilor statului. Deși evenimentul a fost transmis live și pregătit în cel mai solemn cadru.

Conform expertului în protocol Alex Ruș, plasarea unei coroane peste drapelul național este o abatere gravă de la regulile stricte impuse de lege și de codul etic al protocolului de stat.

„Aceasta este o greșeală gravă. Drapelul national nu este decor și nu se acoperă cu nimic. El reprezintă onoarea supremă acordată celui decedat și trebuie tratat cu cel mai înalt respect., a declarat acesta într-o postare pe rețelele sociale.

Legea nr. 176/2023, care reglementează utilizarea drapelului României, prevede clar în articolul 1, alineatul 3: „Pe drapelul României nu pot fi adăugate alte inscripții și simboluri în afara celor aprobate prin lege sau prin regulamentele militare.” Încălcarea acestor prevederi nu este doar o gafă de imagine, ci o problemă de respect instituțional.

Alex Ruș a subliniat că este vorba despre o eroare gravă, menționând că organizatorii ceremoniei nu au respectat protocolul, iar astfel de greșeli au mai fost observate anterior și în cadrul armatei.

„Este o eroare gravă”, a comentat expertul Alex Ruș, „Cine s-a ocupat de ceremonie nu a respectat protocolul. Am mai văzut în cadrul armatei astfel de greșeli”. Acesta a explicat că fotografia și decorațiile trebuie expuse separat, pe suporturi dedicate, iar împăturirea drapelului se realizează conform protocolului, acesta fiind apoi oferit familiei.

Ion Iliescu, primul președinte post-comunist al României, rămâne o figură controversată în istoria a țării. În spatele combinației cromatice, semnificația drapelului României este profundă și strâns legată de istoria poporului român.

Culorile drapelului, albastru, galben și roșu, au fost adoptate în timpul Revoluției din 1848 ca simbol al unității și libertății, deși fuseseră folosite cu mult înainte pe steagurile Moldovei și Țării Românești, potrivit Mediafax.