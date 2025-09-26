Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist

Guvernul din China a lansat recent o campanie națională pentru a combate pesimismul și conținutul negativ de pe internet, evidențiind rolul cenzurii online în societatea contemporană.

Campania vizează postările de pe rețelele sociale care „exagerează excesiv sentimentele negative și pesimiste” și urmărește „rectificarea emoțiilor negative” pentru a crea un mediu online mai „civilizat și rațional”.

Această măsură survine pe fondul unui context economic dificil, caracterizat de încetinirea creșterii economice, șomajul ridicat în rândul tinerilor și competiția extrem de acerbă pentru locuri de muncă și acces la universități de prestigiu.

Experții consideră că această cenzură nu este doar o strategie de control al informației, ci și o reacție la frustrarea și deziluzia tinerelor generații, care se confruntă cu perspective incerte pentru viitorul lor profesional și personal.

Campania guvernamentală lansată de Administrația Cibernetică a Chinei urmărește să reducă răspândirea pesimismului și a sentimentelor negative în mediul online, care, potrivit autorităților, ar putea afecta stabilitatea socială și moralul tineretului.

Principalul obiectiv declarat este „rectificarea emoțiilor negative” și crearea unui „mediu online mai civilizat și rațional”, în care mesajele care promovează fatalismul, oboseala față de lume sau ideea că „munca și studiul sunt inutile” sunt descurajate.

Campania vizează atât indivizii, cât și platformele de socializare, cerând companiilor să monitorizeze și să elimine conținutul negativ.

Prin aceste măsuri, guvernul ar intenționa să promoveze optimismul, solidaritatea și conformitatea cu valorile socialiste, prevenind răspândirea unor narațiuni care ar putea încuraja tinerii să se retragă din competiția profesională sau să adopte atitudini „leneșe” față de viață.

Oficialii speră că intervenția va reduce anxietatea și frustrările colective.

În cadrul campaniei anti-pesimism, guvernul chinez a impus măsuri stricte asupra platformelor de socializare pentru a controla fluxul de informații și a elimina conținutul considerat negativ sau demoralizant.

Platforme precum Weibo, Kuaishou și Xiaohongshu au fost avertizate să monitorizeze constant postările utilizatorilor și să elimine imediat materialele care promovează pesimismul, dezamăgirea față de viață sau critica subtilă a condițiilor sociale.

În plus, aplicațiile care nu respectă aceste directive riscă sancțiuni severe, inclusiv blocarea funcționalităților, restricționarea numărului de utilizatori noi și chiar amenzi financiare.

Autoritățile urmăresc să reducă difuzarea de informații „senzaționale”, cum ar fi scandalurile personale ale celebrităților sau relatările exagerate despre dificultăți economice, pentru a menține o atmosferă „pozitivă” în mediul online.

Această abordare reflectă strategia guvernului de a controla atât conținutul individual, cât și infrastructura digitală.

Cazurile lui Hu Chenfeng și Zhang Xuefeng ilustrează modul în care campania guvernamentală chineză împotriva pesimismului online se aplică în practică.

Hu Chenfeng, un influențator cunoscut pentru stilul său ironic și comentariile provocatoare, a avut toate postările sale șterse de pe platformele de socializare, fără nicio explicație oficială.

Gluma sa despre clasificarea oamenilor și obiectelor ca „Apple” sau „Android” – în care „Android” era folosit pentru a desemna lucruri inferioare – a fost interpretată ca o incitare la diviziune, chiar dacă mulți internauți au găsit-o amuzantă.

În cazul lui Zhang Xuefeng, tutor online cu milioane de urmăritori, conturile sale au fost restricționate în urma comentariilor sale realiste, care subliniau necesitatea alegerilor pragmatice într-o lume competitivă.

Sfaturile sale, deși apreciate de mulți părinți și studenți pentru onestitatea lor brutală, au fost percepute de autorități drept potențial generator de pesimism.

Aceste cazuri reflectă tensiunea dintre exprimarea individuală și politicile guvernamentale de control al discursului.

Reacțiile publicului față de campania guvernamentală împotriva pesimismului online au fost împărțite.

Mulți cetățeni consideră intervenția necesară pentru menținerea stabilității sociale și pentru combaterea negativității care ar putea afecta coeziunea comunității.

În același timp, critici și observatori independenți avertizează că astfel de măsuri pot restrânge libertatea de exprimare, inducând autocenzură și frică de repercusiuni.

Exprimarea frustrărilor și a opiniilor critice este esențială pentru sănătatea mentală și pentru dezbaterea publică.

Prin urmare, în loc să rezolve problemele fundamentale care generează pesimism, campania riscă să suprimaă dialogul autentic, afectând încrederea și responsabilitatea civică.

Campania guvernamentală chineză de combatere a pesimismului online ridică multiple semne de întrebare privind efectele pe termen lung asupra societății.

Deși autoritățile susțin că măsurile sunt menite să creeze un mediu online mai civilizat și stabil, criticii avertizează că acestea pot genera efecte adverse neașteptate.

Reprimarea exprimării sentimentelor negative nu elimină cauzele fundamentale ale frustrării tinerilor, cum ar fi șomajul ridicat, competiția acerbă pentru locuri de muncă și presiunile educaționale.

Mai mult, interzicerea discuțiilor critice poate conduce la autocenzură și la o cultură a fricii, unde indivizii se simt constrânși să-și reprime opiniile autentice.

Din perspectiva psihologică, lipsa unor mecanisme de exprimare a nemulțumirilor poate agrava stresul și anxietatea în rândul tinerilor. Astfel, măsurile pot crea o aparență de optimism artificial, fără a soluționa problemele reale ale societății.