CENTCOM anunță că armatele din SUA și Israel și-au „îndeplinit în mod clar” misiunile în Iran

Șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat că armatele din SUA și Israel și-au „îndeplinit în mod clar” sarcina de a degrada capacitățile militare ale Iranului, potrivit unei alocuțiuni video.

„Ne-am propus să demontăm capacitatea regimului iranian de a proiecta puterea dincolo de propriile granițe și am îndeplinit în mod clar această sarcină.

Iranul a suferit o înfrângere militară generațională. Statele Unite și Israelul au distrus sistematic capacitatea Iranului de a desfășura operațiuni militare la scară largă pentru anii următori”, spune șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, în declarația video.

El a adăugat că „capacitatea militară convențională a Iranului, construită de-a lungul a 40 de ani cu prețul a miliarde de dolari, a fost eliminată”.

„După ce au efectuat cu succes peste 13.000 de atacuri asupra țintelor militare iraniene și au efectuat mii și mii de zboruri de luptă, forțele americane au întrerupt operațiunile ofensive în conformitate cu armistițiul în curs”, spune Cooper.

„Cu toate acestea, rămânem prezenți, rămânem vigilenți și suntem pregătiți dacă suntem chemați”, spune el, adăugând că armata americană continuă, de asemenea, „să stea umăr la umăr cu partenerii noștri regionali în menținerea celei mai sofisticate și mai mari umbrele active de apărare aeriană din lume”.

April 9, 2026

Reamintim că președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți că, pe baza discuțiilor cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, va amâna „bombardarea și atacul asupra Iranului” cu două săptămâni. Iar partea iraniană, prin ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat înțelegerea între Washington și Teheran, mediată de Islamabad.

Președintele SUA, Donald Trump, a mai spus că decizia a venit după ce liderii au cerut SUA să „amâne forța distructivă trimisă în această seară către Iran”, despre care președintele a amenințat anterior că va începe la ora 20:00 ET, dacă nu se ajunge la un acord.

Președintele a declarat că amânarea este condiționată de acordul Republicii Islamice Iran cu „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Hormuz”.

„Acesta va fi o ÎNCETARE a FOCULUI cu două fețe!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte departe de a ajunge la un Acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACEA în Orientul Mijlociu.”