Celule cerebrale umane vii, antrenate să joace Doom. La ce concluzii au ajuns cercetătorii 

Cercetătorii au antrenat celule cerebrale umane vii, conectate la un hardware din siliciu, să joace celebrul joc video Doom, realizare care marchează un moment important în dezvoltarea sistemelor de calcul biologic, potrivit InterestingEngineering.

Cortical Labs, start-up australian de biotehnologie, a realizat experimentul cu ajutorul sistemului său de calcul neural CL-1, care combină neuroni vii cu componente electronice pentru a crea ceea ce oamenii de știință numesc „biologie programabilă”.

Cercetătorii au crescut aproximativ 200.000 de neuroni umani pe o matrice de microelectrozi, pentru a crea un procesor neural hibrid. Cipul CL-1 a transformat datele digitale ale jocului în semnale electrice pe care neuronii vii le puteau interpreta, iar răspunsurile neuronale au fost convertite în comenzi digitale care controlau jocul. Prin această interfață, neuronii au interacționat cu mediul 3D al jocului Doom, au navigat pe hartă, au vizat inamicii și au tras cu armele în timp real.

Cercetătorii spun că sistemul a demonstrat în timpul jocului o capacitate de învățare adaptivă și un comportament orientat spre obiective. Deși neuronii nu pot concura încă cu jucătorii umani, experimentul arată că sistemele neuronale vii pot învăța sarcini digitale.

Realizarea are la bază un experiment realizat de Cortical Labs în 2021, când neuroni crescuți în laborator au fost antrenați să joace Pong. Atunci, cercetătorii au folosit peste 800.000 de celule cerebrale pentru a crea un cip biologic capabil să învețe controlul paletelor din joc, iar procesul de antrenare a durat mai mult de un an și jumătate.

Prin comparație, adaptarea sistemului pentru Doom s-a realizat mult mai rapid. Dezvoltatorul independent Sean Cole a creat o interfață Python care le-a permis neuronilor să interpreteze semnalele jocului, iar în doar o săptămână sistemul neuronal a putut naviga autonom în mediul jocului.

Cercetătorii consideră că sistemele de calcul biologic ar putea completa, în viitor, procesoarele clasice din siliciu. Neuronii vii pot procesa informații complexe și incerte folosind mult mai puțină energie decât cipurile tradiționale, iar această capacitate ar putea face sistemele hibride utile în robotică și în sarcini de decizie în timp real.

Experții afirmă că descoperirea arată cum inteligența biologică ar putea sta, într-o zi, la baza unor noi forme de tehnologie.