Legendarul jucător de șah Mihai Șubă a murit la 78 de ani

Mihai Șubă, care a reprezentat România la șase ediții ale Olimpiadei de Șah între 1978 și 1992, a murit duminică, la vârsta de 78 de ani. „A trecut în eternitate marele maestru Mihai Șubă, unul dintre cei mai valoroși și originali șahiști români”, a anunțat Federația Română de Șah, într-o postare pe Facebook.

Mihai Șubă a reușit performanța de a rămâne neînvins în partidele disputate împotriva marilor maeștri ruși Anatoli Karpov și Gari Kasparov.

„Campion al României de trei ori, mare maestru din 1978 și locul 3 la Interzonalul de la Las Palmas (1982), a rămas neînvins în fața marilor Karpov și Kasparov. În 2008 a devenit campion mondial la veterani, confirmând încă o dată clasa sa uriașă”, a transmis Federația Română de Șah.

Sursa citată anterior a transmis că, pentru prieteni și colegi, „Șubiță” a fost nu doar un mare jucător, ci și un intelectual rafinat, un om cald, curios și plin de umor.

Mihai Șubă s-a născut la 1 iunie 1947 și a început să joace șah destul de târziu. Cu toate acestea, a urcat rapid în clasamente, obținând titlul de Maestru Internațional în 1975 și pe cel de Mare Maestru în 1978. Apogeul carierei a fost la începutul anilor 1980, când a obținut primul dintre cele două titluri de campion al României, în 1980 și 1981, reușind să repete performanța în 1986.

La Turneul Interzonal de la Las Palmas din 1982, Mihai Șubă s-a clasat pe locul al treilea, după Ribli și fostul campion mondial Vasily Smyslov. A ratat la limită calificarea la meciurile candidaților, dar a intrat în top 30 mondial.

Cea mai importantă victorie internațională a sa a fost la prestigiosul turneu de la Dortmund din 1983, unde s-a impus în fața unei competiții puternice. De asemenea, a încheiat la egalitate pe primul loc la Praga în 1985 și la Timișoara în 1987.

Moștenirea lui Mihai Șubă depășește performanțele de pe tabla de șah.

El este autorul cărții „Strategia dinamică de șah”, publicată în 1991, o lucrare apreciată care a pus sub semnul întrebării abordările tradiționale ale jocului pozițional.