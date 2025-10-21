International Breaking news

Doliu în lumea șahului. Daniel Naroditsky a murit la nici 30 de ani.

Doliu în lumea șahului. Daniel Naroditsky a murit la nici 30 de ani.Daniel Naroditsky / Sursa foto: captură video
Marele maestru de șah Daniel Naroditsky, a murit la numai 29 de ani. A fost fiul unui imigrant ucrainean, care a început să joace șah la vârsta de șase ani și a devenit rapid un nume de referință în comunitatea internațională a șahului.

Conform Federației Internaționale de Șah (FIDE), influența sa a depășit granițele tablei de șah, contribuind atât ca jucător, cât și ca educator și comentator.

Naroditsky a fost asociat cu Charlotte Chess Center, un club american premiat, unde și-a consolidat cariera și și-a câștigat aprecierea colegilor și a fanilor.

La doar 18 ani, în 2013, el a obținut titlul de mare maestru, devenind unul dintre cei mai tineri jucători americani cu această distincție.

Circumstanțele morții și mesajele de condoleanțe

Clubul său a anunțat luni moartea neașteptată a lui Naroditsky la vârsta de 29 de ani, cu doar două săptămâni înainte de a împlini 30 de ani. Cauza morții nu a fost încă dezvăluită.

Într-un comunicat oficial, clubul a transmis:

„Cu mare tristețe că împărtășim trecerea neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător talentat de șah, educator și membru apreciat al comunității șahului, admirat și respectat de fani și jucători din întreaga lume.

A fost, de asemenea, un fiu iubitor, frate și prieten loial. Cerem respect pentru intimitatea familiei sale în această perioadă extrem de dificilă.

Să ne amintim pe Daniel pentru pasiunea și dragostea sa pentru jocul de șah și pentru bucuria și inspirația pe care le-a adus tuturor în fiecare zi.”

FIDE a anunțat moartea marelui maestru printr-o postare pe rețelele de socializare:

„Daniel Naroditsky a trecut în neființă. A fost un jucător de șah talentat, comentator și educator. FIDE transmite cele mai profunde condoleanțe familiei și celor dragi lui Daniel.”

Cariera și realizările remarcabile

Absolvent al Universității Stanford din California, Daniel Naroditsky a participat la cinci campionate naționale ale SUA și a câștigat numeroase turnee pentru juniori și tineret, inclusiv Campionatul Mondial pentru Tineret.

Pe lângă performanțele sale în competiții, Naroditsky a fost un popular creator de conținut online, având 340.000 de urmăritori pe platforma de streaming Twitch și aproape 500.000 pe YouTube.

Prin aceste platforme, a contribuit semnificativ la promovarea șahului și la educarea unei noi generații de jucători.

Tributul din partea comunității de șah

Mulți colegi și prieteni din lumea șahului au transmis mesaje de condoleanțe și apreciere. Maestrul internațional american Levy Rozman, cunoscut drept Gotham Chess, a declarat:

„Am stat aici, fără cuvinte, în ultima oră privind această veste. Lumea a pierdut astăzi un om strălucit. Fie ca memoria sa să trăiască pentru totdeauna și să prețuim întotdeauna contribuțiile sale la acest joc frumos.”

Federația Internațională de Șah a adăugat în necrolog: „Nu sunt multe persoane în lume care reușesc să realizeze atât de mult înainte de a împlini 30 de ani. Marele maestru Daniel Naroditsky va rămâne pentru totdeauna printre acestea.”

