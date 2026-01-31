Cele mai bizare tradiții de nuntă din întreaga lume. Nunta este unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu, dar modul în care este sărbătorită diferă enorm de la o cultură la alta. Unele tradiții sunt elegante și romantice, altele însă pot părea ciudate sau chiar șocante pentru privitorii din afară, potrivit NDTV.

În întreaga lume, există obiceiuri care mai degrabă stârnesc uimire decât emoție pură. În India, de exemplu, mirele este adesea dus la ceremonie pe un cal alb, într-un proces numit baraat. Deși pentru localnici acest obicei simbolizează prosperitatea și norocul, privit din afara culturii poate părea mai degrabă un carnaval cu muzică și dansuri zgomotoase pe străzile orașului.

În unele regiuni, mirele este acoperit cu flori și este înconjurat de prieteni care dansează și trag artificii, creând un spectacol aproape teatral.

În Scoția, există o tradiție numită blackening of the bride, în care mireasa — și uneori mirele — este acoperită cu o combinație de alimente, băuturi și alte substanțe lipicioase înainte de nuntă. Scopul acestui obicei este să „testeze” răbdarea și rezistența cuplului și să alunge spiritele rele.

Cei care nu sunt obișnuiți cu astfel de ritualuri pot fi surprinși de cât ciudat poate deveni momentul, dar pentru scoțieni este o parte esențială a pregătirilor de nuntă.

În Africa de Sud, la tribul Xhosa, există o tradiție numită ukuhlolwa, care presupune ca mireasa să fie testată înainte de nuntă pentru a demonstra că este „pură și pregătită” pentru viața de familie. În alte zone ale lumii, asemenea tradiții ar fi considerate inacceptabile, dar aici sunt integrate în ritul cultural și respectate cu strictețe de comunitate.

În Grecia, o tradiție ciudată implică spargerea farfuriilor în timpul petrecerii de nuntă. Invitații aruncă farfurii de ceramică pe podea pentru a aduce noroc și a alunga spiritele rele. Sunetul metalic și cioburile răsfirate pe podea pot părea haotice și periculoase pentru cei neinițiați, dar grecii consideră acest obicei ca pe o sursă de voie bună și energie pozitivă.

În Filipine, există o tradiție în care mirele și mireasa sunt legați de mâini cu o panglică de mătase în timpul ceremoniei. Această legătură simbolizează unitatea și angajamentul față de viața în doi. Privită din afară, ideea de a fi literalmente „legat” de partener poate părea ciudată, dar pentru localnici este un simbol profund al legăturii indestructibile dintre cuplu.

În China, mirele trebuie adesea să treacă printr-o serie de „probe” înainte de a-și vedea mireasa în ziua nunții. Aceste provocări includ jocuri amuzante, ghicitori și sarcini ridicole puse de prietenele miresei pentru a dovedi cât de mult o iubește. În timp ce tradiția este considerată distractivă și amuzantă pentru chinezi, vizitatorii străini se pot mira de cât de elaborate și, uneori, jenante sunt aceste teste.

Un alt exemplu de tradiție neobișnuită vine din Norvegia, unde mirele și mireasa mănâncă împreună dintr-un tort uriaș, dar cu mâinile legate la spate. Aceasta simbolizează cooperarea și armonia în cuplu. Pentru un observator extern, ideea de a mânca tort „cu mâinile legate” poate părea hilară sau incomodă, dar pentru localnici este o demonstrație amuzantă a echilibrului și încrederii dintre parteneri.

În Mexic, există o tradiție numită lazo, unde un lanț sau o panglică este înfășurată în formă de opt (simbol al infinitului) în jurul cuplului după ceremonia religioasă. Această practică simbolizează unitatea spirituală și legătura eternă dintre soți, însă pentru cei neobișnuiți poate părea mai degrabă un ritual complicat decât un gest romantic.

În cele din urmă, chiar și în țări occidentale există tradiții ciudate sau amuzante, cum ar fi obiceiul de a lega „pantofii miresei” de mașina mirilor în Statele Unite sau „throwing the bouquet” (aruncatul buchetului) cu interpretări extreme în unele regiuni. Fiecare cultură adaugă propriile nuanțe și ritualuri, iar ceea ce pare ciudat pentru unii este simbol de noroc și dragoste pentru alții.

Și în România există numeroase tradiții la nunți. În unele zone, la intrarea în casa miresei sau în sala de nuntă se leagă panglici colorate, simbol al protecției și al trecerii la viața în doi. Mireasa aruncă buchetul către invitatele necăsătorite. Se spune că cea care îl prinde va fi următoarea mireasă.

În unele regiuni se aduce un brad decorativ sau copac mic la intrarea în nuntă, simbol al prosperității și stabilității familiei. În alte zone are loc „răpirea miresei”, iar mirele trebuie să plătească simbolic pentru a o recupera.