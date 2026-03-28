Cel mai lung șarpe sălbatic din lume. Baroneasa din Sulawesi are peste 7 metri

În sudul insulei Sulawesi, din Indonezia, a fost documentat cel mai lung șarpe sălbatic măsurat vreodată. Este vorba despre o femelă de piton reticulat (Malayopython reticulatus), care a atins o lungime de 7,22 metri și o greutate de 96,5 kilograme, potrivit geopop.it.

Exemplarul, supranumit „Ibu Baron” („Baroneasa”), a fost măsurat oficial în ianuarie 2026, stabilind un nou record mondial și intrând în Guinness World Records.

Descoperirea confirmă reputația acestei specii ca fiind cea mai lungă dintre șerpii existenți și oferă noi date despre dimensiunile maxime pe care le pot atinge exemplarele în mediul natural.

Exemplarul a fost identificat la finalul anului 2025 și măsurat folosind metode directe, cu ruletă și bandă metrică. Conform datelor oficiale, lungimea înregistrată a fost de 7 metri și 22 de centimetri, iar greutatea, măsurată pe stomacul gol, a fost de aproximativ 96 de kilograme.

Pentru a evita riscurile asociate sedării, șarpele a fost măsurat în stare de veghe. Specialiștii au explicat că „șerpii pot să se întindă cu până la 10% mai mult atunci când mușchii sunt complet relaxați sub sedare”, motiv pentru care lungimea reală ar putea fi chiar mai mare în condiții diferite. Estimările sugerează că ar putea ajunge la aproximativ 7,90 metri.

Numele „Ibu Baron” provine din limba locală și se traduce prin „Baroneasa”. Recordul anterior, stabilit în 1999 tot de un piton reticulat, indica o lungime de 6,95 metri, ceea ce înseamnă că noul exemplar depășește performanța precedentă cu aproximativ 25 de centimetri.

Deși acest exemplar reprezintă cel mai lung șarpe măsurat în mediul natural, recordul absolut pentru lungime aparține unui piton reticulat crescut în captivitate. Este vorba despre „Medusa”, o femelă găzduită în statul american Missouri, care a atins 7,67 metri.

Specialiștii subliniază însă diferența esențială dintre exemplarele sălbatice și cele crescute în captivitate, unde condițiile controlate pot influența dezvoltarea și dimensiunile animalelor.

Pitonul reticulat (Malayopython reticulatus) face parte din familia Pythonidae și este răspândit în Asia de Sud-Est, inclusiv în Bangladesh, Indonezia și Filipine. În mod obișnuit, adulții ating lungimi între 5 și 6 metri, însă unele exemplare, precum „Baroneasa”, pot depăși aceste valori.

Denumirea „reticulat” provine de la modelul specific al pielii, descris ca un desen „în rețea”, care oferă camuflaj eficient în mediul natural. În ceea ce privește greutatea, aceste reptile pot ajunge în mod obișnuit la 75 de kilograme, cu valori care depășesc uneori 90 de kilograme.

Specia prezintă dimorfism sexual, femelele fiind mai mari și mai robuste decât masculii. Cu toate acestea, cel mai greu șarpe din lume rămâne anaconda verde (Eunectes murinus), care poate depăși 300 de kilograme în anumite condiții.

Pitonii reticulați nu sunt veninoși, ci sunt șerpi constrictori, care își imobilizează prada prin încolăcire. Dieta lor este variată și include mamifere, păsări, alte reptile și, ocazional, pești, datorită capacității lor de a înota.

Deși sunt prădători eficienți, specialiștii atrag atenția că aceste animale sunt mai expuse pericolelor generate de activitățile umane.

„Fiind prădători oportuniști, se apropie uneori de zonele locuite în căutare de hrană”, ceea ce duce la conflicte cu oamenii. În astfel de situații, exemplarele sunt adesea ucise preventiv.

În plus, numeroși pitoni sunt vânați anual pentru industria modei sau pentru utilizări în medicina alternativă, ceea ce contribuie la reducerea populațiilor.

Această specie nu este limitată la păduri tropicale sau zone mlăștinoase. Pitonii reticulați pot trăi și în apropierea zonelor urbane sau în regiuni agricole, inclusiv în plantații de palmieri pentru ulei.

Adaptabilitatea ridicată explică răspândirea largă a speciei, dar și frecvența interacțiunilor cu oamenii, în special în regiunile dens populate din Asia de Sud-Est.