O insulă din arhipelagul Helsinki, amenajată în întregime pentru experiențe de saună și relaxare, și-a deschis porțile pentru vizitatori. Până acum, accesul era permis doar în baza rezervărilor private, însă noua decizie transformă locul într-una dintre cele mai inedite atracții turistice din Finlanda, potrivit The Independent.

Saunasaari face parte din arhipelagul capitalei Finlandei și este una dintre cele aproximativ 300 de insule din apropierea orașului Helsinki.

Insula este legată printr-un pod de Vasikkasaari, o destinație preferată de finlandezi pentru vacanțele de vară, unde numeroase familii dețin cabane.

Începând din această vară, turiștii pot rezerva sesiuni de vizitare în zilele de vineri și sâmbătă.

Accesul se face cu o ambarcațiune care pleacă din Piața Pieței din Helsinki, iar traversarea durează aproximativ 30 de minute.

Vizitatorii care dețin o barcă pot ajunge și pe cont propriu, variantă care reduce costul experienței.

Pe insulă sunt amenajate două saune cu fum, acces direct la mare și o cadă cu hidromasaj, toate concepute pentru o experiență completă de relaxare.

După sesiunea de saună, oaspeții sunt invitați la cină, preparată într-o bucătărie de vară unde mâncarea este gătită pe foc deschis.

Meniul include pește afumat, antricot de vită la grătar și legume servite la comun.

Experiența completă costă 128 de euro de persoană, preț care include transportul cu barca și cina. Pentru cei care aleg să ajungă cu propria ambarcațiune, tariful este de 108 euro.

Contra cost, vizitatorii pot opta pentru un pachet de asociere a vinurilor, în valoare de 34 de euro, sau pentru închirierea unui prosop, serviciu care costă 10 euro. Barca de întoarcere spre Helsinki pleacă la ora 21:00.

Finlanda este recunoscută drept patria saunei, această tradiție fiind parte din viața de zi cu zi a locuitorilor. În țară există aproape o saună pentru fiecare gospodărie, iar milioane de finlandezi merg regulat la saună, indiferent de sezon.