Economie Ce urmează pe piața imobiliară, după bula generată de majorarea TVA







Evoluția vânzărilor imobiliare în România înainte de majorarea TVA. Piața imobiliară din România a cunoscut o dinamică remarcabilă în luna iulie 2025, când au fost înregistrate un total de 66.013 tranzacții imobiliare la nivel național.

Această cifră reprezintă o creștere semnificativă față de luna precedentă, când s-au consemnat cu 16.820 tranzacții mai puține, dar și o majorare importantă în comparație cu iulie 2024, când numărul vânzărilor a fost mai redus cu aproape 9.000.

În detaliu, luna iulie a adus o intensificare a interesului pentru achizițiile de proprietăți, care include case, terenuri și apartamente. Astfel, s-a înregistrat o creștere a tranzacțiilor cu 8.992 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Capitala București continuă să conducă topul vânzărilor, cu peste 11.500 de imobile tranzacționate, fiind urmată de județul Ilfov, cu peste 5.200 de unități și Cluj, cu peste 3.400. Aceste zone rămân punctele fierbinți ale pieței imobiliare, concentrând un volum mare de cumpărători și vânzători.

Pe de altă parte, județele din zone mai puțin populate au înregistrat cele mai scăzute valori ale tranzacțiilor. Teleorman, cu doar 47 de imobile vândute, Caraș Severin și Covasna, fiecare cu aproximativ 400, precum și Ialomița, cu puțin peste 420, marchează zona cu cele mai mici volume de vânzări.

Aceste cifre reflectă disparitățile regionale semnificative în ceea ce privește dinamica pieței imobiliare.

Privind centrele urbane, reședințele de județ au înregistrat și ele volume diverse de tranzacții. Iași s-a remarcat ca lider regional, cu 1.331 de imobile vândute în iulie, urmat de Cluj-Napoca și Constanța, cu un număr foarte apropiat de tranzacții, puțin peste 1.200 fiecare. Orașele mai mici au avut însă o activitate mult redusă, cu Alexandria înregistrând doar șase vânzări, iar Slobozia și Giurgiu în jurul a 60 de tranzacții.

În ceea ce privește finanțările ipotecare, acestea au înregistrat și ele o creștere importantă, ajungând la un total de 34.761 încheieri de ipoteci, cu peste 4.200 mai multe decât în iulie 2024. Bucureștiul, Mehedinți și Ilfov conduc din nou topul, cu mii de astfel de contracte semnate. La polul opus, județele Covasna, Harghita și Bistrița-Năsăud au raportat cele mai puține ipoteci, numărul acestora fiind sub 200.