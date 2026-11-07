Ce trebuie să ai în casă în cazul unei crize. Recomandările Uniunii Europene

Ce trebuie să ai în casă în cazul unei crize. Autoritățile de la Bruxelles au reluat recomandarea ca cetățenii Uniunii Europene să păstreze acasă un kit de urgență care să le permită să se descurce timp de cel puțin 72 de ore în cazul unei crize. Noul apel vine la aproximativ un an și jumătate de la primul avertisment, pe fondul atacurilor cibernetice asupra unor supermarketuri europene și al alertelor false cu bombă care au perturbat transportul aerian.

Uniunea Europeană a revenit asupra recomandărilor privind pregătirea populației pentru situații de urgență. Pe lângă constituirea unor rezerve pentru trei zile, autoritățile europene le cer părinților să își învețe copiii cum să procedeze atunci când apare o situație de criză.

Primul apel privind pregătirea unui kit de urgență pentru 72 de ore fusese transmis cu aproximativ o lună înaintea penei majore de electricitate care a afectat Peninsula Iberică. De această dată, recomandările sunt reluate într-un context în care mai multe state europene s-au confruntat cu incidente de securitate, potrivit publicației spaniole 20minutos.

Începând de la jumătatea lunii octombrie, mai multe lanțuri de magazine alimentare din Franța, Belgia și Țările de Jos au fost afectate de atacuri informatice. Cele mai importante probleme au fost înregistrate în Franța.

Atacatorii au obținut acces la sistemele care permiteau controlarea de la distanță a instalațiilor frigorifice și au pornit o funcție de dezghețare accelerată.

În urma intervenției asupra echipamentelor, temperatura frigiderelor a ajuns la 50 de grade Celsius, iar produsele alimentare congelate au fost compromise.

În Belgia și Țările de Jos, atacurile au vizat alte componente ale activității comerciale. Au fost înregistrate perturbări ale caselor de marcat cu autoservire, dar și ale serviciilor prin care clienții primeau cumpărăturile la domiciliu. Totodată, în Franța, un atac a vizat banca centrală de sânge, infrastructură importantă pentru funcționarea sistemului medical.

Problemele de securitate nu s-au limitat la sectorul comercial și la cel medical.

În aceeași perioadă, mai multe curse aeriene din Europa au fost afectate de alerte privind presupusa existență a unor dispozitive explozive la bord.

Într-o singură zi de vineri, 16 zboruri au fost perturbate de astfel de amenințări, inclusiv patru aeronave care urmau să ajungă la Madrid. Cu o zi înainte, joi, alte 25 de avioane de pasageri primiseră notificări false referitoare la prezența unor bombe.

O alertă asemănătoare a determinat și evacuarea sediului televiziunii publice irlandeze RTE.

Recomandarea autorităților europene urmărește ca fiecare gospodărie să poată face față unei perioade de cel puțin 72 de ore în care accesul la electricitate, apă sau servicii comerciale ar putea fi întrerupt.

Apa potabilă reprezintă una dintre cele mai importante componente ale rezervelor. Cantitatea păstrată trebuie să permită atât hidratarea, cât și pregătirea alimentelor și asigurarea igienei de bază. Instructorul de supraviețuire Ignacio Ortega recomandă un minimum de 1,5 litri de apă pe zi pentru fiecare persoană, exclusiv pentru consum.

În privința alimentelor, sunt indicate produsele care pot fi păstrate fără refrigerare și consumate fără preparare termică. Din această categorie fac parte conservele, nucile, fructele uscate și ciocolata. Acestea trebuie să ofere suficientă energie și să nu necesite folosirea aragazului sau a altor echipamente electrice.

O altă recomandare privește păstrarea unei sume de bani în numerar. Bancnotele cu valori mici și monedele pot fi utile în situațiile în care bancomatele și sistemele electronice de plată nu funcționează.

Kitul pentru 72 de ore trebuie să includă și materiale de prim ajutor, precum comprese și pansamente sterile, feșe și produse dezinfectante.

Persoanele care urmează tratamente medicale trebuie să aibă la dispoziție și medicamentele prescrise, în cantități suficiente pentru perioada de urgență. Pentru situațiile în care alimentarea cu energie electrică este întreruptă, sunt recomandate o lanternă, baterii de rezervă și un aparat de radio care funcționează cu baterii sau cu dinam. De asemenea, în kit ar trebui păstrat un acumulator extern încărcat, care să poată fi utilizat pentru telefonul mobil.

Lista este completată de produse pentru igiena personală, pături și articole vestimentare groase, care pot fi folosite dacă locuința rămâne fără încălzire.

Documentele importante trebuie și ele protejate. Sunt recomandate copii ale cărților de identitate, pașapoartelor și cardurilor de sănătate, păstrate în ambalaje impermeabile, pentru a preveni deteriorarea lor din cauza umezelii.