Politica

Ce spune Eugen Tomac despre fotografia de la Bruxelles cu Nicușor Dan și Lucian Pahonțu

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Ce spune Eugen Tomac despre fotografia de la Bruxelles cu Nicușor Dan și Lucian PahonțuEugen Tomac. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Eugen Tomac a declarat că întâlnirea surprinsă într-o fotografie realizată la Bruxelles, în care apar președintele României, Nicușor Dan, șeful Serviciului de Protecție și Pază (SPP), Lucian Pahonțu, și mai mulți europarlamentari români, nu a avut nicio legătură cu negocierile pentru formarea noului Guvern.

Precizările au fost făcute duminică, 21 iunie, în contextul discuțiilor apărute în spațiul public după publicarea imaginii. Potrivit lui Tomac, întâlnirea a avut loc în marja reuniunii Consiliului European de la Bruxelles și a vizat exclusiv teme europene aflate pe agenda oficială.

Tomac: Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului

Fostul premier desemnat a explicat că fotografia a fost realizată într-o pauză dintre întâlnirile oficiale desfășurate la Bruxelles și că participanții au discutat exclusiv subiecte legate de activitatea instituțiilor europene.

„Nu a existat nicio discuție despre formarea Guvernului sau despre negocieri politice interne. Timpul a fost foarte scurt și dedicat exclusiv temelor europene”, a afirmat Eugen Tomac într-o intervenție TV.

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Acesta a subliniat că prezența unor europarlamentari români la aceeași masă cu șeful statului a fost determinată de programul întâlnirilor oficiale pe care președintele le-a avut cu reprezentanți ai principalelor grupuri politice europene.

Fotografia a generat speculații în spațiul public

Imaginea în care apar Nicușor Dan, Lucian Pahonțu, Rareș Bogdan și alți reprezentanți politici români a fost interpretată de unii comentatori drept o posibilă reuniune informală privind negocierile pentru susținerea viitorului Executiv.

sursa: Facebook

Eugen Tomac a respins aceste interpretări și a precizat că fotografia a fost realizată într-un spațiu public, fără caracter oficial și fără discuții privind strategii politice interne.

Potrivit acestuia, întâlnirea nu a avut caracter decizional și nu a vizat procesul de formare a Guvernului sau negocierile parlamentare aflate în desfășurare la București.

Mesajul transmis liderilor europeni

Referindu-se la contextul reuniunii de la Bruxelles, Tomac a afirmat că președintele Nicușor Dan le-a transmis liderilor europeni că România își va păstra orientarea pro-europeană și angajamentele asumate la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, mandatul acordat premierului desemnat rămâne acela de a obține sprijin parlamentar pentru programul de guvernare și pentru echipa guvernamentală propusă.

Întrebat despre scenariile politice discutate în ultimele zile, inclusiv posibilitatea unui sprijin parlamentar venit din partea AUR, Tomac a evitat să facă speculații și a precizat că decizia finală privind învestirea Guvernului aparține Parlamentului.

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