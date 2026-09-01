Luna septembrie are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși, deoarece marchează începutul unui nou an bisericesc. Calendarul acestei luni cuprinde mai multe sărbători importante, zile de pomenire a sfinților și momente cu o însemnătate deosebită pentru viața liturgică, potrivit Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Printre cele mai cunoscute sărbători se află Nașterea Maicii Domnului, celebrată pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, prăznuită pe 14 septembrie.

Pentru Biserica Ortodoxă, 1 septembrie reprezintă prima zi a anului bisericesc. Data marchează începutul unui nou ciclu liturgic, care se desfășoară pe parcursul următoarelor 12 luni.

În această zi este pomenit și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, teolog originar din Dobrogea. El este cunoscut pentru contribuția sa la sistemul de numărare a anilor de la Nașterea lui Hristos.

Pe parcursul lunii sunt prăznuiți numeroși sfinți și martiri, iar duminicile au un rol important în desfășurarea vieții liturgice.

Pe 8 septembrie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Maria Mică.

Este primul mare praznic al noului an bisericesc și una dintre cele patru mari sărbători închinate Fecioarei Maria.

Potrivit tradiției creștine, Maica Domnului s-a născut din Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, după o perioadă îndelungată în care aceștia s-au rugat pentru a avea un copil.

A doua zi, pe 9 septembrie, Biserica îi pomenește pe Sfinții Ioachim și Ana.

Pe 14 septembrie este prăznuită Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

Sărbătoarea amintește de descoperirea Crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos, eveniment legat de Sfânta Împărăteasă Elena. Totodată, ziua amintește de recuperarea Sfintei Cruci de la perși și de readucerea acesteia la Ierusalim.

În perioada imediat următoare sunt sărbătoriți și câțiva sfinți importanți pentru spiritualitatea românească. Pe 15 septembrie este pomenit Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolit al Banatului, iar pe 16 septembrie este sărbătorit Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Pe 17 septembrie sunt pomeniți Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis. Numele acestora sunt asociate cu virtuțile creștine Credința, Nădejdea și Dragostea.

În aceeași lună sunt pomeniți Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, Sfântul Teodosie de la Brazi, Sfântul Domnitor Neagoe Basarab și Sfântul Antim Ivireanul.

Pe 20 septembrie este Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. În această zi, în bisericile ortodoxe este citit un fragment din Evanghelia după Marcu, care vorbește despre lepădarea de sine și asumarea crucii personale.

Luna septembrie se încheie pe 30 septembrie, când este pomenit Sfântul Grigorie Luminătorul.