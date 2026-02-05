Ce rugăciune să citești pentru găsirea sufletului pereche. Sfântul care trebuie invocat

Multe persoane sunt în căutarea sufletului pereche sau a iubirii. Iată o modalitate creștină prin care se poate cere ajutor divin pentru acest scop.

Sfântul Spiridon este cunoscut pentru modalitatea în care poate ajuta la găsirea dragostei. Potrivit telogilor este invocat și atunci când oamenii sunt în necazuri, au nevoie de luminarea minții sau de sănătate. Tot el este ajutător și în găsirea unui serviciu, rezolvarea tranzacțiilor, nașterea de copii.

Potrivit tradiției creștine se merge de nouă ori în fiecare joi la o biserică ce poartă numele lui, unde credinciosul îl roagă pe Sfânt să îl ajute într-un anumit domeniu. De asemenea credinciosul trebuie să aprindă 3 lumânări de fiecare dată când merge pentru ca dorința lui să se îndeplinească.

Sfântul s-a născut în Cipru în anul 270. S-a căsătorit, dar soția și fiica au murit destul de repede. Drept urmare, Sfântul a decis să îmbrace haina monahală. Ulterior a ajuns la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în perioada în care romanii îi persecutau pe creștini.

Acolo a reușit să covertească un filosof arian la credința creștină după ce a explicat că o căărmidă e formată din apă foc și pământ și a început să iasă flăcări din ea în partea de sus și să curgă apa în partea de jos. Ulterior el l-a cunoscut pe Sfântul Nicolae și se cunoaște că cei doi au fost prieteni buni și s-au sprijinit în misiune.

Este denumit drept ”Sfântul Călător” pentru că are tot timpul papucii din raclă tociți, deși aceștia sunt schimbați mereu. Se presupune că el pleacă mereu pe toată perioada anului să îi ajute pe creștini din acest motiv papucii se tocesc.

Din acest motiv trupul Sfântului ar dispărea scurte perioade timp ca mai apoi să apară cu papucii tociți. Moaștele sale se află la catedrala cea mare din Corfu, Grecia.