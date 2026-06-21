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Ce poți să le faci vecinilor care deschid ușa necunoscuților

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Ce poți să le faci vecinilor care deschid ușa necunoscuțilorInterfon. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ce poți să le faci vecinilor care deschid ușa necunoscuților? E o întrebare pe care și-o pun mulți oameni care locuiesc la bloc, fie de teama că ar putea fi atacați - ei sau copiii lor - fie pur și simplu sătui să găsească mizerie sau cutiile poștale pline cu fluturași promoționali. Ei bine, răspunsul nu este tocmai îmbucurător.

Vecini care deschid ușa necunoscuților. Legea nu acoperă astfel de situații

Dacă un vecin deschide în mod repetat ușa de la interfon unor persoane necunoscute, deși nu le cunoaște identitatea, situația este în primul rând o problemă de conviețuire și de securitate a imobilului. În sine, acest comportament nu este interzis expres de lege, dar poate avea consecințe în anumite situații.

Din punct de vedere legal:

  • Nu există o lege care să interzică explicit deschiderea ușii de la interfon unei persoane care sună.
  • Dacă însă, prin acest gest, este facilitat accesul unor persoane care comit furturi, acte de vandalism sau alte infracțiuni, vecinul nu răspunde automat penal. Pentru a exista răspundere penală, ar trebui dovedit că a acționat cu intenție sau că a fost complice la fapta respectivă.
  • Dacă regulile asociației de proprietari prevăd măsuri privind accesul în imobil, iar un proprietar le încalcă în mod repetat, asociația poate discuta cazul și poate adopta măsuri în limitele prevăzute de lege și de regulamentul condominiului. Totuși, nu există, în mod obișnuit, o amendă legală pentru simplul fapt că cineva a deschis interfonul.
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Bloc. Sursa foto: AI

Regulamentul asociației de proprietari, singura soluție

Ce puteți face practic:

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  1. Sesizați administratorul sau președintele asociației de proprietari.
  2. Propuneți adoptarea unui regulament clar privind accesul în bloc și informarea locatarilor.
  3. Dacă au avut loc furturi sau alte incidente cauzate de accesul persoanelor străine, sesizați poliția.
  4. Dacă există camere de supraveghere și se constată că anumite persoane permit constant accesul unor necunoscuți, imaginile pot ajuta la clarificarea împrejurărilor, dar nu constituie, prin ele însele, dovada unei fapte ilegale.

Ce spune poliția despre deschiderea ușii de la interfon

În practică, poliția recomandă locatarilor să nu deschidă interfonul persoanelor pe care nu le cunosc și să verifice cine solicită accesul, deoarece multe furturi din scările de bloc sunt facilitate de accesul acordat fără verificare.

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