Un raft deasupra caloriferului ar putea ajuta la încălzirea locuinței

Creșterea constantă a prețurilor la energie determină tot mai mulți oameni să fie atenți la consum pentru a nu acumula facturi mari. Specialiștii de la Electric Radiators recomandă o metodă simplă pentru a spori eficiența încălzirii: plasarea unui obiect deasupra caloriferului, care poate ajuta la distribuirea mai eficientă a căldurii în locuință.

Instalarea unui raft deasupra caloriferului poate îmbunătăți distribuția căldurii în cameră, ajutând locuința să se încălzească mai repede. Stephen Hankinson, specialist în sisteme de încălzire la Electric Radiators Direct, explică beneficiile acestei soluții simple.

„Un raft poziționat deasupra caloriferului poate direcționa aerul cald spre interiorul camerei, în loc să se ridice direct spre tavan și să se disperseze”, spune Hankinson.

Acest mecanism, mai explică expertul, poate conduce la o încălzire mai rapidă și mai uniformă, reducând astfel consumul de energie al centralei termice sau al altor sisteme de încălzire. În practică, camera ajunge mai repede la o temperatură confortabilă, ceea ce poate diminua durata și intensitatea funcționării sistemului de încălzire și, implicit, costurile asociate.

Expertul a avertizat, de asemenea, că temperaturile ridicate pot afecta atât sistemul electric, cât și ecranul televizorului, reducându-i durata de viață. În acest context, amplasarea unui raft deasupra caloriferului poate contribui la disiparea căldurii.

„Căldura crescândă poate dăuna sistemului electric și ecranului în timp, scurtând potențial durata de viață a televizorului, așadar amplasarea unui raft poate ajuta la îndepărtarea căldurii”, a declarat expertul.

Potrivit lui Hankinson, este recomandat să lăsați un spațiu de 10-15 cm între calorifer și partea inferioară a raftului, pentru a permite circulația aerului și distribuirea căldurii în cameră.

El a subliniat, de asemenea, importanța folosirii unui material rezistent la temperaturi ridicate, cum ar fi lemnul masiv, pentru a preveni deteriorarea sau deformarea raftului.

Caloriferele se murdăresc adesea în timpul funcționării, iar praful se acumulează pe suprafața lor și în interiorul lor. Aceste reziduuri se depun și se coc pe suprafața încălzită, devenind greu de îndepărtat dacă nu se face curățenie regulată, cel puțin o dată pe lună.

Menținerea caloriferelor curate este esențială, deoarece praful acumulat reține căldura în interiorul radiatorului și reduce eficiența încălzirii, ceea ce poate duce la camere mai reci și la facturi mai mari la energie.

Îndepărtarea prafului nu este complicată și poate fi realizată cu un obiect pe care mulți îl au deja acasă. Poți folosi un uscător de păr pentru a sufla praful din interiorul și de pe spatele caloriferului. Această metodă funcționează și pentru caloriferele tip coloană. Praful va fi ridicat în aer sau pe podea, așa că este recomandat să ai la îndemână și aspiratorul, potrivit Express.