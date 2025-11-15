Viață ascunsă sub cel sub mai adânc strat de gheață al Antarcticii

O echipă de cercetători a făcut o descoperire impresionantă sub calota de gheață a Antarcticii, aducând la lumină un ecosistem ascuns care a rămas izolat timp de mii de ani. Folosind echipamente de foraj de ultimă generație și tehnologii robotizate, oamenii de știință au reușit să pătrundă în adâncurile gheții, unde au găsit semne de viață microscopică și structuri geologice care ar putea rescrie o parte din istoria climatică a Pământului, potrivit yahoo.com.

Mai exact, o echipă de cercetători de la Institutul de Geofizică al Universității din Texas a realizat o descoperire surprinzătoare în urma analizării celor mai vechi straturi de gheață din bazinul Polului Sud. În cel mai adânc strat de gheață au fost identificate urme de sedimente, o descoperire care oferă indicii despre istoria geologică a regiunii antarctice.

Specialiștii consideră că aceste sedimente au fost preluate de gheață în timp ce aceasta alunecau lent peste un lanț muntos ascuns sub ghețari. În acest proces îndelungat, gheața ar fi antrenat particule de rocă și praf, pe care le-a transportat în profunzimea bazinului.

„Nu ne așteptam la asta”, a declarat Duncan Young, cercetător al institutului. „Se pare că, odată cu topirea treptată a gheții, stratul bazal a desprins și transportat mici cantități de material din lanțul muntos, depunând sedimentele în urmă.”

Potrivit lui Young, acest fenomen s-a desfășurat lent, pe o perioadă estimată între 14 și 30 de milioane de ani, conturând o imagine mai clară asupra modului în care s-a modelat peisajul subglaciar al Antarcticii.

De zeci de ani, oamenii de știință analizează schimbările climatice prin studierea carotelor de gheață extrase din calota antarctică. Aceste probe, în care sunt capturate bule de aer și urme de substanțe chimice, funcționează ca o arhivă naturală ce dezvăluie modul în care clima Terrei a evoluat de-a lungul mileniilor.

Așa cum inelele unui copac reflectă etapele de creștere, straturile succesive de gheață se depun în ordine cronologică, oferind o ordine precisă a condițiilor atmosferice din trecut.

În regiunile unde solul conține sedimente bogate și emană mai multă căldură geotermală, gheața de la bază se topește, formând lacuri subglaciare. Studiul acestor fenomene îi ajută pe cercetători să identifice locurile unde ar putea exista gheață neîntreruptă de milioane de ani, mai veche chiar decât cea mai veche mostră descoperită până acum, datată la aproximativ 800.000 de ani.

Cu cât cercetătorii reușesc să ajungă mai adânc în trecutul înghețat al planetei, cu atât pot înțelege mai bine cum s-a modificat clima în timp și ce măsuri pot fi luate astăzi pentru a încetini ritmul încălzirii globale.

Topirea accelerată a ghețarilor are consecințe mari asupra mediului global. Ridicarea nivelului mărilor amenință comunitățile de coastă, unde efectele se resimt deja prin degradarea locuințelor, pierderea valorii proprietăților și creșterea costurilor de asigurare. În unele regiuni, infiltrarea apei sărate în sursele de apă dulce provoacă dezechilibre ecologice majore, afectând fauna, flora și resursele de apă potabilă.

Cercetătorii din întreaga lume analizează ghețarii nu doar pentru a înțelege prezentul, ci și pentru a anticipa viitorul. Studierea modului în care căldura se propagă la baza calotelor glaciare oferă indicii „despre zonele în care ar putea fi conservată cea mai veche gheață de pe Pământ a mai subliniat Duncan Young.

De asemenea, potrivit cercetătorilor, aceste descoperiri pot arăta modul cum a evoluat clima de-a lungul mileniilor și pot contribui la identificarea soluțiilor pentru limitarea efectelor schimbărilor climatice.