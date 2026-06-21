Temperaturile de peste 40°C pot depăși capacitatea naturală a organismului de a se răci, crescând riscul de deshidratare severă, insolație și afectarea unor organe vitale, potrivit organizației The Who.

Specialiștii în sănătate publică avertizează că episoadele de căldură extremă devin tot mai frecvente și pot avea efecte grave chiar și asupra persoanelor sănătoase.

Atunci cândtemperatura aerului se apropie sau depășește 40°C, corpul uman încearcă să elimine excesul de căldură prin transpirație și prin creșterea fluxului de sânge către piele.

Dacă aceste mecanisme nu mai sunt suficiente, temperatura internă începe să crească, iar riscul de complicații medicale crește rapid.

În condiții normale, corpul uman menține o temperatură internă de aproximativ 37°C. În timpul unui val de căldură, organismul produce mai multă transpirație și dilată vasele de sânge de la nivelul pielii pentru a elimina căldura acumulată.

Acest proces obligă însă inima să lucreze mai intens pentru a pompa sângele către suprafața corpului.

În același timp, pierderea de lichide prin transpirație poate duce la deshidratare și dezechilibre electrolitice.

Atunci când organismul începe să fie afectat de căldură, pot apărea simptome precum transpirație abundentă, puls accelerat, amețeli, greață, dureri de cap și crampe musculare.

Potrivit specialiștilor, aceste manifestări indică instalarea epuizării termice, o afecțiune care poate evolua rapid către insolație dacă persoana nu este mutată într-un loc răcoros și nu se hidratează corespunzător.

Insolația apare atunci când temperatura internă a corpului ajunge la aproximativ 40°C sau mai mult. Este considerată o urgență medicală și necesită intervenție rapidă, potrivit The Times of India.

Printre simptome se numără confuzia, dezorientarea, dificultățile de vorbire, convulsiile, pierderea cunoștinței și modificările stării mentale. Fără tratament, pot apărea leziuni permanente ale creierului și insuficiență multiplă de organe.

Medicii atrag atenția că rinichii sunt adesea printre primele organe afectate în timpul expunerii la căldură extremă. Reducerea volumului de lichide din organism și scăderea fluxului sanguin pot provoca leziuni renale acute.

În paralel, inima este obligată să lucreze mai intens pentru a susține mecanismele de răcire ale corpului. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare preexistente prezintă un risc mai mare de complicații, inclusiv infarct sau insuficiență cardiacă.

Creșterea excesivă a temperaturii corporale poate afecta direct sistemul nervos central. Specialiștii explică faptul că supraîncălzirea organismului poate provoca inflamație, edem cerebral și tulburări neurologice.

În cazurile severe, pacienții pot suferi convulsii, halucinații, pierderi de memorie și alte afectări neurologice care pot persista chiar și după recuperare.

Persoanele vârstnice, copiii mici, femeile însărcinate, cei care suferă de boli cardiovasculare, respiratorii, diabet sau afecțiuni renale sunt mai vulnerabili la efectele căldurii extreme.

De asemenea, lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber, sportivii și persoanele fără acces la spații răcorite prezintă un risc crescut în timpul valurilor de căldură.