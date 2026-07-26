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Prognoza meteo, 26 iulie. Temperaturi de până la 33 de grade. Furtunile își fac apariția în a doua parte a zilei

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Prognoza meteo, 26 iulie. Temperaturi de până la 33 de grade. Furtunile își fac apariția în a doua parte a zileiVremea. Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea se încălzește duminică, 26 iulie, în toate regiunile țării, iar în vest și sud-vest temperaturile vor indica o zi local călduroasă. Spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe zone, unde sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, potrivit a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 26 iulie: Temperaturile urcă până la 33 de grade

Valorile termice vor fi mai ridicate decât în ziua precedentă, maximele urmând să se încadreze între 24 și 25 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 33 de grade în sudul Banatului.

Minimele vor varia între 11 și 21 de grade, însă în depresiunile din Carpații Orientali temperaturile pot coborî până în jurul valorii de 7 grade.

Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Furtunile apar în vestul și nord-vestul țării

În a doua parte a intervalului, vremea va deveni instabilă mai întâi în Banat, apoi și în Crișana și Maramureș.

Meteorologii anunță înnorări accentuate, ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge, în general, 45-55 km/h. Izolat, sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Cantitățile de apă pot ajunge, pe alocuri, la 15-20 l/mp, în special în Carpații Occidentali și în nord-vestul țării.

Ploile rămân izolate în celelalte regiuni

În restul țării, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Ploi de scurtă durată și descărcări electrice vor apărea doar pe arii restrânse, în special în Oltenia, Transilvania și în zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Acestea vor avea, în general, un caracter slab, cu cantități de apă de aproximativ 5-8 l/mp.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în zilele precedente, iar temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Maxima va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 16 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei și la începutul nopții, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

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