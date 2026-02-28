Social

CE Oltenia clarifică: Contractele ajunse la termen nu sunt disponibilizări

Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CE Oltenia) a transmis prima poziție oficială după acuzațiile recente ale sindicaliștilor privind presupuse disponibilizări. CE Oltenia a anunțat că nereînnoirea contractelor pe durată determinată ajunse la termen nu constituie „disponibilizare”, iar etapele procesului au fost comunicate partenerilor sociali, potrivit Mediafax.

CE Oltenia, după acuzațiile aduse

CE Oltenia, companie de stat condusă în sistem dualist, este controlată de Ministerul Energiei (87,48% din capital), urmat de Fondul Proprietatea (11,81%) și Electrocentrale Grup S.A. (0,46%). Cu peste 8.000 de angajați, CE Oltenia este unul dintre principalii angajatori dintr-o regiune cu șomaj constant peste media națională.

Complexul Energetic Oltenia

Complexul Energetic Oltenia. Sursa foto Arhiva EVZ

Consiliul de Supraveghere a precizat că deciziile privind încetarea unor contracte se înscriu în programul național și european de restructurare și decarbonizare, care urmărește reducerea graduală a capacităților bazate pe cărbune, în conformitate cu angajamentele României privind tranziția energetică. Măsurile nu depind de profitabilitatea companiei și sunt parte a unui calendar etapizat aprobat anterior.

Ce contracte au angajații

În prezent, din cei 7.788 de angajați ai CE Oltenia, 1.947 au contracte pe durată determinată ajunse la termen, iar 5.841 sunt angajați pe durată nedeterminată.

Consiliul subliniază că încetarea contractelor determinate reprezintă încetarea de drept a raportului de muncă, conform Codului muncii, și nu poate fi calificată drept disponibilizare. Termenul este aplicabil doar pentru contractele nedeterminate încetate din motive neimputabile angajatului.

Sindicaliștii se opun

Programul de restructurare și decarbonizare datează din 2020, fiind notificat și aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final, ca parte a politicilor de mediu și energie ale României. Etapele actuale reprezintă implementarea angajamentelor asumate anterior, iar dialogul social cu reprezentanții salariaților a fost respectat, conform legislației și contractului colectiv de muncă.

Sindicaliștii contestă însă faptul că nu ar fi fost informați oficial despre încetarea contractelor care expiră între 1 aprilie și 1 mai, susținând că au aflat despre aceste măsuri doar în discuții cu premierul Ilie Bolojan, iar administrația nu le-ar fi comunicat direct detaliile privind neprelungirea contractelor determinate.

