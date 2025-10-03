Ce este tariful binom, care poate schimba prețul final la factura de curent

România ar putea introduce în perioada următoare tariful binom pentru consumul de energie, a anunțat președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

Subiectul este considerat prioritar pe agenda instituției și, după finalizarea analizelor interne, va fi supus unui proces amplu de consultare publică.

„Tariful binom este un subiect care a fost foarte, foarte des adus în discuţie. Am văzut declaraţii din partea unor organizaţii de specialitate care spun că România ar fi ultima ţară, cred că, din Uniunea Europeană, care nu are un tarif binom. Nu ştiu dacă este chiar aşa, dar aici trebuie să mă întorc la cuvântul responsabilitate şi să verificăm foarte atent dacă toate statele membre ale Uniunii Europene au implementat tariful binom şi doar România nu-l are”, a declarat George Niculescu, vineri, la conferința „Energie cu Responsabilitate”, ediția a IX-a.

Oficialul ANRE a precizat că nu se va lua nicio decizie în grabă: „Ştiţi foarte bine că, înainte să iau o decizie împreună cu colegii din autoritatea de reglementare, o cântărim foarte bine, pentru că sunt de principiul că ‘mai bine măsori de cinci ori şi tai o singură dată’. Subiectul este unul foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el în continuare.”

Tariful binom are două componente:

o parte fixă (exprimată în lei/zi), indiferent de consum;

o parte variabilă, raportată la volumul efectiv de energie consumată.

Acest tip de tarif este utilizat deja în mai multe state europene și are rolul de a echilibra costurile între diferite categorii de consumatori, oferind stabilitate furnizorilor, dar și un grad mai mare de predictibilitate pentru utilizatori.

George Niculescu a subliniat că implementarea nu se va face înainte de a exista o variantă optimă pentru toți cei vizați: „Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom. Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări, iar în momentul când vom fi gata cu analizele şi vom avea o formă pe care noi considerăm că este benefică pentru toţi consumatorii - industriali, casnici, non-casnici, pe toate tranşele de consum - atunci vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările.”

ANRE promite că va organiza consultări publice cu toți actorii din piață – de la consumatori casnici și organizații profesionale până la companii și autorități – înainte de adoptarea deciziei finale.

Evenimentul „Energie cu Responsabilitate”, organizat de publicația InvesTenergy sub patronajul ANRE, a reunit la aceeași masă reprezentanți ai Guvernului, parlamentari, experți, lideri de companii și organizații de profil. Tema centrală a conferinței a fost găsirea unor soluții echilibrate pentru provocările actuale din energie, într-un context marcat de volatilitatea pieței și de presiunea pe consumatori.

Introducerea tarifului binom ar putea reprezenta o schimbare semnificativă pentru piața de energie din România. Impactul exact asupra facturilor va depinde de forma finală a reglementării. În prezent, ANRE analizează mai multe scenarii, urmând ca abia după finalizarea consultărilor publice să fie luată o decizie definitivă.