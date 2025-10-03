Programul de sprijin pentru cuplurile din România, reluat. Cum pot beneficia de voucherele în valoare de 15.000 de lei

După luni de zile în care a fost suspendat, Programul de fertilizare in vitro (FIV) va fi reluat. Prin campania „Austeritatea trece, copiii rămân”, Asociația SOS Infertilitatea, cu sprijinul comunității Declic, a determinat autoritățile să aloce, prin rectificarea bugetară, fondurile necesare pentru peste 6.600 de vouchere destinate Programului FIV al Ministerului Muncii și Familiei, oferind astfel sprijin financiar cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea,

În România, aproximativ unul din cinci cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate, iar costurile FIV pot depăși 45.000 de lei. În lipsa sprijinului statului, procedura este inaccesibilă pentru multe familii.

Programul FIV vine astfel ca o soluție esențială, contribuind la creșterea șanselor de a avea copii și susținând totodată eforturile de combatere a declinului demografic.

„Salutăm reluarea finanțării Programului FIV în acest 2025 și, totodată, ne exprimăm speranța că se va concretiza și planul atragerii de fonduri europene pentru continuarea bugetării acestui program strategic pentru viitorul României. Mulțumim tuturor celor, știuți și neștiuți, care au dedicat timp, energie, înțelegere și empatie pentru ca să poată fi concepuți acești copii care, altfel, nu ar fi existat!”, a declarat Nicole Brunel, fondatoarea asociației SOS Infertilitatea, mamă prin FIV.

Programul oferă fonduri sub formă de două vouchere digitale: 5.000 de lei pentru tratamentele prescrise de medic și 10.000 de lei pentru procedura efectivă de fertilizare.

Procedurile trebuie realizate în spitale și clinici acreditate din România, iar dosarele se depun online, fiind procesate după criteriul „primul venit, primul servit”.

Eligibilitatea pentru Programul FIV se adresează exclusiv cetățenilor români care au domiciliul în România și sunt asigurați în sistemul național de sănătate.

Beneficiarii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani la momentul depunerii cererii. În plus, solicitanții nu pot fi beneficiari ai altor finanțări publice pentru proceduri FIV în cursul aceluiași an, pentru a evita suprapunerea sprijinului.

Dosarele de înscriere trebuie să fie complete și să conțină atât documente medicale care atestă diagnosticul și indicația pentru fertilizare, cât și acte administrative și de identitate necesare validării cererii.