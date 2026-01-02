Ce este sângele de aur, o raritate fascinantă din lumea medicală

Sângele „de aur” (Rh nul) este cea mai rară grupă sanguină, pentru că îi lipsesc antigenele Rh din globulele roșii (RBC). Proteinele cunoscute sub numele de factori Rhesus (Rh) sau antigene sunt complet absente în celulele roșii ale persoanelor cu grupa sanguină aurie sau grupa sanguină Rh nulă. Aceasta este cea mai rară grupă de sânge din lume, pentru că doar 50 de persoane din întreaga lume o au. Grupa de sânge „de aur” a fost descoperită pentru prima dată la o femeie aborigenă din Australia în 1961, conform medicinenet.com.

Globulele roșii din sânge au zaharuri și proteine ​​numite antigeni pe membranele lor de suprafață. În funcție de amestecul de antigeni prezent, sângele este clasificat în diferite tipuri de sânge: A, B, O sau AB. Sistemul ABO are o altă distincție ca Rh-pozitiv sau Rh-negativ, în funcție de prezența sau absența factorului „Rh-D” în celule.

O persoană cu grupa sanguină aurie sau grupa sanguină Rh nulă nu are toate antigenele Rh, în timp ce unei persoane cu grupa sanguină Rh negativ îi lipsesc doar antigenul Rh-D.

Marea problemă cu grupa de sânge de aur este că donațiile cu grupa de sânge Rh nulă sunt incredibil de rare și greu de obținut. O persoană Rh nulă trebuie să se bazeze pe cooperarea unei rețele mici de donatori din întreaga lume, în cazul în care are nevoie de sânge. La nivel mondial, există doar nouă donatori activi pentru această grupă de sânge. Acest lucru îl face cel mai prețios grup de sânge din lume, de unde și numele de sânge „de aur”.

Tipul de sânge de aur pare să fie rezultatul unei mutații genetice (modificare spontană a unei gene). Este frecvent întâlnită cu mutații ale genei RHAG, care codifică glicoproteina asociată cu Rh. Această proteină este necesară pentru direcționarea antigenelor Rh către membrana RBC.

Mutația RHAG este adesea asociată cu o boală numită stomatocitoză ereditară. Aceste persoane pot avea anemie hemolitică pe termen lung, ușoară și defalcare crescută a globulelor. Fenotipul Rh-null poate fi observat și în cazul anumitor anemii cu care se poate naște o persoană.