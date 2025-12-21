Cancerul de plămâni ar putea fi detectat mai ușor prin microspectroscopie FT-IR

Testul de sânge prin microspectroscopie FT-IR a detectat o singură celulă tumorală circulantă (CTC) la un pacient cu cancer pulmonar, prin analiza microscopică a unei probe de sânge brut, potrivit unui studiu publicat de Society for Applied Spectroscopy.

Biopsia lichidă remodelează modul în care medicii lucrează la detectarea și urmărirea cancerului, iar CTC-urile rămân o țintă extrem de informativă pentru monitorizarea dinamicii bolii.

Cu toate acestea, abordările actuale de izolare a CTC-urilor pot fi dificil de standardizat la scară largă. Metodele care depind de expresia antigenului pot rata celulele tumorale cărora le lipsesc markerii selectați, în timp ce tehnicile bazate pe proprietăți fizice pot fi dependente de operator și dificil de automatizat, contribuind la performanțe variabile și fluxuri de lucru care necesită mult timp.

În acest context, studiul prezintă o abordare de testare a sângelui, concepută pentru a identifica CTC-urile fără a se baza pe etichete sau pe expresia unui singur marker.

Cercetătorii au aplicat microspectroscopia în infraroșu cu transformare Fourier (FT-IR) la probe de sânge citofilate și au asociat rezultatul spectral cu un clasificator forest aleatoriu. Folosind acest flux de lucru pentru testul de sânge cu microspectroscopie FT-IR, echipa a raportat detectarea unei singure CTC în sângele unui pacient cu cancer pulmonar, celula identificată fiind confirmată prin imunohistochimie.

În loc să izoleze celulele după dimensiune sau proteine ​​de suprafață, abordarea a clasificat celulele după compoziția biochimică derivată din spectrele în infraroșu.

Clasificatorul a fost antrenat folosind date spectrale FT-IR colectate de la celule canceroase pulmonare cultivate in vitro, apoi utilizat pentru a distinge o CTC rară de celulele sanguine înconjurătoare din proba pacientului. Autorii au subliniat caracteristicile spectrale discriminatorii din regiunea amprentei digitale, raportată ca fiind de la 1800 cm-1 la 1350 cm-1, susținând identificarea precisă a unei singure CTC.

O caracteristică practică a metodei este utilizarea lamelelor de sticlă ca substrat, materiale utilizate în mod obișnuit în mediile patologice. Autorii notează că această alegere ar putea susține o aliniere mai ușoară cu fluxurile de lucru histopatologice din aval, inclusiv colorarea și imunohistochimia, în loc să impună rute de preparare paralele, specializate.

Deși poziționate ca o dovadă timpurie a conceptului, descoperirile introduc microspectroscopia FT-IR ca o strategie de biopsie lichidă fără marcaj, care ar putea îmbunătăți accesibilitatea și consecvența în detectarea CTC. Autorii sugerează că, dacă este validat și extins, acest concept de test de sânge prin microspectroscopie FT-IR ar putea susține monitorizarea în timp real și o stratificare îmbunătățită a pacienților în oncologia personalizată.