Ce bunătăți apăreau pe masa celor care au trăit în Evul Mediu? Surprinzător, multe din elementele care compun mesele noastre, nu se găseau atunci în Europa.

Multe legume, păsări sau animale nu erau în Europa în Evul Mediu. E greu de crezut, dar roșiile, cartofii, porumbul, multe mirodenii nu erau cunoscute europenilor până în epoca marilor descoperiri geografice.

Există numeroase concepții greșite despre mânca­rea din Evul Mediu. Ima­ginea populară este ace­ea a țăranilor care trăiau cu coji de pâine veche și bere diluată, în timp ce nobilii, regii și împărații se desfătau seară de seară cu festinuri extravagante. Deși această percepție conține un sâmbure de adevăr, este esențial să pătrundem dincolo de ste­reotipuri.

Evul Mediu este bisericesc prin excelență. Biserica Catolică impunea regimul alimentar strict pentru marea masă a populației. Cam așa proceda și Biserica Ortodoxă. De aceea, se consumau, de primăvara până toamna, legume. Carnea era rară. Agricultura producea grâu, mei. Fructele și legumele nu erau atât de multe ca astăzi. Ouăle și carnea de pasăre, peștele și ciupercile erau și ele căutate.

Marea masă a oamenilor era săracă. Laptele și brânza erau un lux. Doar cei bogați mâncau carne o dată pe zi. Se consuma carnea cornutelor mari, a cornutelor mici. Marii baroni și conți cu domenii întinse, prinții făceau ospețe pantagruelice cu vin din belșug și carne de vânat. Vorbim de fazan, prepeliță, căprioară, mistreț.

Erau ferme de cornute, de porci. Pâinea era de bază, se făcea din grâu bun, grâu mai prost și chiar tărâțe. În vreme de secetă, se făcea pâine din coajă măcinată.

Evul Mediu avea să cunoască efectele Cruciadelor și Marilor descoperiri georgrafice. Cunoștințele antice, redescoperite, vindecă boli. Se creează regimuri alimentare. Mirodeniile aduse de Cruciați și de navigatori, noile legume și plante aduc un progres pe masa celor din Evul Mediu.

