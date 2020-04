Fosta realizatoare a emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1, Simona Gherghe a transmis că este devastată după anunțul morții fostului coleg, pe care îl alinta spunându-i Zefi.

„Oare câți ani am lucrat împreună? 8, 9? De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, mai toată perioada mea la știri a fost legată de Zefi. Ani de zile, a fost producătorul jurnalelor pe care le-am prezentat.

Un om bun, artist, de-o politețe rară. De câteva ore, de când am aflat că s-a stins, mă tot gândesc la Cristi Pavelescu, Zefi… și nu-mi vine să cred. Drum bun în lumină, Zefi!”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.

„Dragii mei, astăzi a fost o zi proastă. Astăzi noi ne-am pierdut un coleg, un om bun, un om talentat… Dar nu este suficient de proastă, când, na… Am fost în pandemie şi astăzi, au murit oameni… Pe parcursul emisiunii mi-au venit cel puţin 15 decese de la Covid-19.

Este o zi tragică pentru toţi cei care au pierit. Astăzi noi ne-am pierdut un coleg, un om bun, un om talentat. Ori de câte ori îl întâlneam în redacţie, noi îi spuneam… şi e foarte greu să spunem la trecut, foarte greu… Zeffirelli (n.r. – Franco, un mare realizator, scenarist, producător și actor italian decedat în 2019).

De ce credeţi că i se spunea Zeffirelli? Pentru că era foarte un om extrem de talentat. Astăzi când am auzit, pur și simplu am crezut că m-a lovit un tren.

Un om minunat, un profesionist desăvârșit… E foarte greu, la finalul unei astfel de zile, să vorbești despre un prieten, despre un coleg, care astăzi a plecat. O despărţire grea pentru noi toţi şi o despărţire foarte dureroasă.

L-am cunoscut realmente ca pe un om remarcabil, ca pe un profesionist desăvârşit, ca pe un om care îşi iubea cu multă pasiune meseria şi un om tare, tare aparte. Cristian Pavelescu… Dumnezeu să-l odihnească! Ah… Pe mâine…”, a spus Gâdea la finalul emisiunii Sinteza Zilei, ediţia de luni.

Fostă colegă cu Cristian Pavelescu, Andreea Berecleanu, prezentatoare a Observatorului, a transmis un mesaj emoționant.

„Astazi s-a dus la Cer unul dintre cei mai talentati, modesti si buni oameni, Cristian Pavelescu. L-am cunoscut in 2003, l-am avut producator sute de jurnale, aveam multe afinitati. Nu ne lega doar o conversatie despre job, aveam si alte discutii despre viata.

Vedeam lucrurile la fel, nu-mi aduc aminte sa ne fi contrazis profesional, era si greu sa-i contesti sau sa-i corectezi stiinta si talentul. Ele veneau in primul rand din educatie. I se spunea Zefi, de la celebrul cineast Franco Zeffirelli. Pentru ca avea rabdarea, dorinta si priceperea de a face o capodopera din orice stire.

Din punct de vedere vizual, isi dorea sa obtina maximum de emotie. Ultima conversatie avuta a fost anul acesta, dupa un jurnal. Mi-am dat seama ca eram pe aceeasi lungime de unda, priveam la fel lucrurile. Simteam unde s-a gresit in jurnal, unde putea fi mai bine sau unde a fost extraordinar. Si de multe ori faceam haz de necaz, zambeam complice. Nu am stiut ca avea o suferinta, nu a vrut sa o impartaseasca pentru a nu deranja, a nu se victimiza. Zefi a avut multa forta, forta binelui. Si asa va ramane in amintirea mea, un om demn.

Astazi, la aflarea tristei vesti, am vrut sa vad ce a mai postat de curand pe pagina lui de fb. Si am dat de o imagine cu mine in regia de emisie. Ca un ultim dar din partea lui. S-a dus un om bun si drept. Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, a scris Andreea Berecleanu.

Conform cancan.ro, Pavelescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți producători de televiziune autohtoni şi a murit după ce s-a luptat cu o formă agresivă de cancer.

În ultima perioadă lucrase la Antena 1, iar vestea morții sale i-a întristat inclusiv și pe cei care îl urmăreau pe conturile de socializare care i-au lăsat zeci de mesaje.

Pavelescu şi-a început cariera de jurnalist în Oltenia, la „Teleuniversitatea” Craiova, iar vocea sa inconfundabilă a fost un reper pentru mulți jurnaliști din România.

Chiar la începutul anului era depistat cu cancer la vezică, duminică a fost de serviciu, iar luni a fost dus la spital, unde a şi decedat.

